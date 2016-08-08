即时观点：中国7月进出口降幅略超预期 外贸难有实质性好转（更新版）

图为上海一港口的集装箱。 REUTERS/Aly Song/Files

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路透北京8月8日 - 中国海关总署周一公布，以美元计价7月出口同比下降4.4%，进口同比下降12.5%，路透调查预估中值分别为下降3%和下降7%。

7月进口同比降幅为今年2月以来最大。海关数据并显示，7月贸易顺差为523.08亿美元，创六个月最高水准，路透预估中值为476亿美元。

中国1-7月以美元计价出口同比下降7.4%，进口同比下降10.5%。

海关新闻稿并显示，7月外贸出口先导指数为33.8，较上月回升1.1，表明四季度初出口压力有望减轻。

其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，出口经理人指数为36.9，回升1；新增出口订单指数、经理人信心指数分别回升0.9、2.2，至36.3、42.4，企业综合成本指数回落1，至28。

主要数据：

*7月美元计价出口同比下降4.4%(路透调查预估中值为下降3%)

*7月美元计价进口同比下降12.5% (路透调查预估中值为下降7%)

*7月贸易顺差523.08亿美元 (路透调查预估中值为476亿美元)

*以人民币计价，7月出口同比增长2.9%，进口同比下降5.7%；当月贸易顺差3,428亿元人民币，同比扩大34%。

中国进出口及贸易顺差图表 tmsnrt.rs/2asM3ZH

以下为分析师评论：

--中金固定收益研究团队 陈健恒、范阳阳、唐薇：

在全球主要经济体需求偏弱背景下，前期人民币有效汇率持续贬值对出口形成一定支撑，不过作用力度仍相对有限；进口方面，由于去年同期大宗商品进口高基数，叠加加工贸易进口明显下降，进口继续快速萎缩。由于去年8-9月大宗商品进口量基数较低，加上价格同比降幅收窄，未来2-3个月进口增速或出现一定改善。

在进出口整体仍偏弱的环境下，国内未来经济走势仍主要看房地产和基建支撑力度，但预计这两者年内会逐步放缓，经济仍有下行压力。货币政策短期内不急于放松，但中期来看，随着经济和通胀回落，货币政策仍有放松空间，债券市场走牛的趋势仍会延续。

分贸易方式来看，随着商品房销售逐步放缓，房地产投资逐步下行，一般贸易进口趋弱；而7月加工贸易进口大幅下降是进口低于预期的主要原因，在全球经济低迷背景下，加工贸易持续快速萎缩，成为外贸的重要拖累。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

美元计价出口同比降幅较上月收窄，主要是因为低基数。2015年7月出口同比基数由1.5%大幅下降致-9%，是导致2016年7月出口同比降幅有所收窄的主要原因，真实出口并不乐观，与全球经济疲软以及英国脱欧以来进一步加剧有关。但是，中国经济增长依靠出口已经是“过去式”，中国经济是否回暖也并不依赖于出口，因此不宜因出口疲弱而对经济悲观。

进口同比大幅下滑，主要因加工贸易进口下降和原材料进口下降。进口同比下降不表示工业疲软，建议更关注7月发电耗煤量同比创2014年以来新高。从历史趋势来看，进口同比确实与工业增加值趋势一致，但是单个月份的背离也极为普遍，主要因为影响进口同比的因素较多，包括库存、价格及价格预期、生产需求等等。

我们通过数据分析发现，发电耗煤量与工业增加值的相关程度更高，7月发电耗煤量同比高达5-7%，为2014年3月以来最高值，预示工业增加值大概率超市场预期。

仍然维持2016年6月底提出的“铁底论”不变，长期看好基本面驱动的中国股市健康牛。

--中信建投宏观分析师 胡艳妮：

进出口降幅超预期主要还是受经济复苏乏力的影响，预期下半年外贸和上半年差不太多，从整个经济来看，流动性不会太紧，也不可能放水，活力减弱。

下半年房地产刺激力度减弱、销售增速预计下滑，工业投资受去产能影响还会维持下行趋势，单靠基建独木难支，基建增速已到20%的高位，上升空间不大。预计下半年经济有下行压力，但还是能保证在6.5%的底线之上。

--方正证券宏观分析师 杨为敎：

目前美国的复苏态势比较平稳，这对出口存在一定的拉动作用。7月份出口形势的改善很大一部分是因美国外需修复所造成；

而从进口角度来看，7月的下跌可能意味着高频需求正在变弱；另一方面，虽然人民币在7月份有一些升值，但全球局势来说，贸易保护主义正在抬头，会对出口负面影响。

此外，人民币7月份对美元有所升值也带来一些帮助。

预计未来英国暂缓脱欧会议、杭州召开G20会议等事件会一定程度上平稳海外的风险预期。但真正反应在资产价格和需求趋势上都是长期需求。

未来进出口顺差或将进一步扩张，因为下半年经济下行压力有可能重新加大，对进口会产生压制。同时全球经济尚未见底，但中国主要贸易国美国经济稳定，因此出口未来可能略有下降，但幅度会小于进口。预计后期进出口进一步衰退的可能性存在。

--招商证券宏观团队：

7月出口基本符合预期，7月美元较强使得人民币值的同比数据改善更为明显。从外围来看，对欧美日出口同比分别为-3.2%、-2%、-5.2，7月美国ISM制造业进口与上月持平，日本制造业PMI明显反弹，欧元区制造业PMI仍维持年内高位，唯有英国制造业PMI大幅下降，虽然“脱欧”事件影响或有显现，但发达国家整体形势不差，美国需求有所改善；新兴市场中对东盟、印尼、巴西出口也有改善，预计二季度以来的商品价格回暖和新兴市场汇率反弹、经济形势转好，有助于新兴市场未来的需求回暖；中国对一带一路区域等的直接投资也对国内出口有拉动作用。

7月进口规模基本与5月、6月持平，同比增速大幅下滑受高基数因素扰动明显，不过将季节性纳入考虑，本月进口确实偏弱。从CRB现货指数来看，价格因素上应有拖累，大宗商品价格总体较上月下跌1.1%，其中工业原料、金属价格仍有所上涨，但食品价格和油价出现明显下跌；从几个主要商品进口量来看，需求稳中偏弱。

7月贸易顺差较上月有所上升，预计三季度贸易顺差因季节性因素和出口有改善将维持较高水平，这将是有利于外汇市场供求改善的因素之一。

--原商务部研究院研究员 金柏松：

尽管海关公布的进出口数据显示下行压力比较大，但是很多人忽略了一点，经季节调整后今年7月进出口总值同比下降3.3%，其中出口下降1.5%，进口下降5.6%。环比来看，出口基本持平，进口下降0.9%。其实这样来看，对中国的进出口也不必过分悲观。

现在世界经济形势增长速度放缓，中国的出口增长放缓也是正常的，中国确实存在经济和出口下行的压力。世界银行、IMF都重新调低了世界经济增速，未来中国出口进一步放慢也是理所当然的。

当前贸易放缓也是全球性的，也要看到其他几个出口大国贸易都在下降。日本是世界贸易第四的国家，出口也在大幅下降。巴西、俄罗斯的经济形势都不好，很多东亚新兴经济体增速也在放慢。

另外，全球化也处于低潮期。近几年出现了一些反全球化的事件，以英国脱欧为代表。今年美国大选的候选人特朗普对全球化消极多一些，此前奥巴马也有一些反全球化的政策，欧盟日本也有这种力量。同时，地缘冲突频频出现，这对地区的经济贸易增长很不利，而这也与某些国家的战略思维有关。全球性的贸易保护抬头，也在影响着全球的贸易进程。

世界经济发展有高潮有低潮，每一次都是超长周期，每一轮周期都是由科技创新引领的。目前全球范围来看，新的周期没有起来，老的周期正在过去，此时各国经济贸易普遍放缓也是周期更替的客观反映。新的科技创新能够创造新的需求，全球性的贸易和经济要想走出低潮，应该有更多的协调，并且保护知识产权，推动各国研发新产品。而从中国的角度而言，更要加快推动经济的机构新改革，鼓励科技创新，并保护知识产权。

--北京大学经济研究中心常务副所长 苏剑：

总体来说，我们对世界经济形势不看好，中国的进出口增速和之前持平，总体预期下行。因此进口下行趋势较大是可以理解的，目前民间投资下滑较严重就是一个明显的标识。

接下来的进出口走势仍将延续之前下行趋势，美国经济仍然走低、日本和欧洲经济的表现更差。在这种情况，中国出口很难恢复。

如果未来全球经济仍然维持目前态势，出口增速将维持目前水平，进口下滑趋势可能会扩大。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸等：

出口降幅略收窄。7月以美元计价出口同比跌幅微收窄至-4.4%，但依旧负增，人民币汇率贬值对出口作用有限。外需整体低迷。上月IMF下调今明两年全球经济增长预期，未来全球经济低迷、劳动力成本优势渐弱仍拖累出口。

进口增速大降。6、7月份国际主要大宗商品价格呈现震荡格局，且之前低价期间国内企业已补充库存，再加上人民币大幅贬值和高基数因素，7月进口同比增速大降至-12.5%，显示国内经济依然偏弱。

顺差大幅回升，人民币汇率暂稳。出口稳定、进口恶化，7月顺差升至523亿美元。上周央行货政报告特别提到降准对汇率的潜在冲击，且7月份人民币先跌后升，外储小幅下降，预示在央行干预能力增强，汇率短期仍将保持稳定。

--国金证券大类资产配置资深分析师 徐阳：

出口在不确定性下显现短暂回暖。中国7月人民币计价出口同比出现正增长并好于预期，主要受益于人民币阶段性贬值。然而，下半年外需前景实在难言乐观。首先，英国退欧公投对实体经济影响逐步开始显现。其次，美国二季度经济增长显着低于预期。再者，IMF下调今明两年全球经济增速预期0.1个百分点。还有，日本财政和货币双刺激政策也不及市场预期。这些数据和事件均给中国出口带来持续压力。

同时，进口惊人般地进一步恶化。由于国际大宗商品工业原材料价格同比出现回升，市场一度预期这或将推动中国进口增速改善。同时，随着大批基建项目的落地，7月内需或将有所改善，有效拉动进口。然而，现实是7月进口负增长持续扩大，这或增加市场对中国三季度经济增速的担忧。

贸易顺差扩大且好于预期，或抑制人民币贬值。7月贸易顺差的扩大，很可能是对未来一段时间汇率走势的一个重要预期，即下半年人民币汇率不会持续走贬，或增加双向波动。这其中不乏政治层面的支持，比如：9月杭州G20会议，SDR正式入篮，等等。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

从数据看，7月份以美元计价的进出口增幅持续下降，其中出口降幅略有收窄，而进口降幅则继续扩大，显示在“三去一补一降”的大背景下，国内需求端依旧疲弱，加之国际大宗商品价格回落，也导致7月进口降幅扩大。

从出口看，目前世界经济并没有真正好转，尤其美国经济亦不佳，虽然个别数据向好，但缺乏实质性支撑，自然也波及到中国，出口亦受影响。但上半年中国对一篮子货币的实际有效汇率指数贬值近6%。预计会对下半年出口略有帮助。

考虑到国内外整体基本面都显示需求乏力，预期今年中国全年的进出口形势都不乐观，全年出口预计下降6%左右。

--交通银行金融研究中心研究员 刘学智：

从出口看，增速略为有所改善。以人民币计价的7月份出口增长2.9%，连续5个月上升，总的来说出口有改善。一方面，虽然外需环境仍然疲弱，但正在改善；另一方面，过去一段时间，全球贸易处于负增长，东亚很多和中国相邻的国家出口维持负增长。总的来看，中国出口形势在全球具有一定竞争力。

进口仍然延续负增长，这是因为部分产品价格的下跌。工业初级产品、大宗商品价格还在低位，原油价格下降，这对中国进口数据影响较大。目前中国国内面临经济结构转型升级，部分行业去产能压力较大，这一过程中，进口需求也是比较弱的。

从未来趋势看，外需的疲弱状态可能会逐步缓解，但外需明显回升的动力较弱，不确定因素较大。未来出口还会上涨，但会维持低速，甚至部分月份出口可能出现负增长。

进口回升动力比较弱，负增长态势可能仍将延续。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

从数据看来，一是整体外贸积重难返，难有实质性好转，出口跌幅较上月略收窄，但这与基数有关，并不是贸易实质好转；

二是尽管全球化对各国都是好事，但由于持续低增长，很多人开始怀疑全球化是否能达到预期好处，一些地区重启贸易保护壁垒，使得全球经济疲软之时本就脆弱的贸易雪上加霜。

我认为中国政府要做两手准备，要通过危机倒逼改革，贸易方面质量重过数量，还要立足大国国情，向内需要增长。

下半年稳增长，消费是基础，投资是关键，要创造更多条件刺激消费，但这也是个漫长的过程；短期还是要通过PPP加大投资对冲，若稳增长政策执行到位，对三季度经济增长6.7%还是有信心的。

**相关背景**

--中国总理李克强同主要国际经济金融机构负责人举行“1+6”圆桌对话会，会后发表联合新闻稿称，全球经济短期内总需求将继续疲弱，而供给侧政策需逐步产生效果，因此需平衡长短期发展目标，综合施策。在全球贸易放缓背景下，对贸易限制措施不断增加表示关切，并敦促进一步警惕保护主义。

--20国集团(G20)决策制定者指出，他们承认钢铁及其他工业的产能过剩是一项全球性议题，已对贸易及劳工产生负面影响，需各国共同来应对。

--7月中国两项制造业PMI反映出的共同点是，外需仍然很疲弱，官方制造业PMI的新出口订单自49.6降至49，连续两个月收缩，财新PMI的新出口订单指数升至八个月高位，但也仍在收缩区间。

--为保障自由贸易试验区有关改革开放措施依法顺利实施，中国国务院发布关于在自贸区暂时调整相关法规的决定，松绑外商投资范围，同时暂时停止实施外商投资项目核准（国务院规定对国内投资项目保留核准的除外），改为备案管理。

--中国商务部世贸司负责人稍早称，世贸组织成员应于2016年12月11日终止对中国反倾销的“替代国”做法，是所有世贸组织成员必须履行的国际义务，并不取决于任何成员的国内标准，也与产能过剩等问题无关。（完）