王岐山呼吁中国加快外贸转型升级

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海12月4日电---中国国务院副总理王岐山周日敦促地方政府在全球经济不确定性因素的情况下稳定出口，扩大进口，重申中国政府贸易转型升级的承诺。
王岐山还呼吁设备及零部件制造和拥有知识产权的中国企业"抓住当前时机"投资海外，并寻求并购机会。
王岐山在辽宁省视察时称，严峻复杂的世界经济形势必然导致全球总需求不足。
"加快转变外贸发展方式，全面提高国际竞争力，是克服当前困难的根本出路。"
王岐山上月曾表示，世界经济衰退将长期化，中国必须聚焦于国内问题。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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