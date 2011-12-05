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中国财经 | 2011年 12月 5日 星期一 08:22 BJT

王岐山呼吁中国加快外贸转型升级

路透上海12月4日电---中国国务院副总理王岐山周日敦促地方政府在全球经济不确定性因素的情况下稳定出口，扩大进口，重申中国政府贸易转型升级的承诺。

王岐山还呼吁设备及零部件制造和拥有知识产权的中国企业"抓住当前时机"投资海外，并寻求并购机会。

王岐山在辽宁省视察时称，严峻复杂的世界经济形势必然导致全球总需求不足。

"加快转变外贸发展方式，全面提高国际竞争力，是克服当前困难的根本出路。"

王岐山上月曾表示，世界经济衰退将长期化，中国必须聚焦于国内问题。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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