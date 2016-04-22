今年以来中国外贸下行压力加大 但长期向好趋势未变--汪洋

路透北京4月22日 - 中国国务院副总理汪洋表示，今年以来中国进出口形势更加严峻复杂，外贸下行压力进一步加大，但外贸发展的基本面和长期向好的趋势没有改变。

人民日报周五刊登他昨日在全国外贸工作电视电话会议上讲话称，要注重通过推进供给侧结构性改革培育外贸发展新动能，综合运用财政、土地、金融等政策，支持加工贸易向中西部地区梯度转移。

汪洋表示，外贸回稳向好是稳增长与调结构的统一，要把稳增长寓于调结构之中；支持企业培育品牌和营销网络，鼓励跨境电子商务等新业态发展。

此外，还要更加注重发挥双向投资对贸易的促进作用，加大招商引资力度，推进装备制造走出去和国际产能合作，加快推进全国通关一体化和国际贸易“单一窗口”建设。

为促进外贸进出口回稳向好，中国国务院周三出台系列政策，包括鼓励金融机构对有订单、有效益的外贸企业贷款扩大出口信保保单融资，增加短期出口信保规模，提高部分机电产品出口退税率。

受低基数以及全球经济回暖支持，中国3月出口同比涨幅远超市场预期，创下13个月新高；而进口同比跌幅也大幅缩窄，在大宗商品价格回升和国内投资加速带动下，由补库存周期推动的进口复苏有望延续。（完）