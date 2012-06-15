中国驳斥美国所称“开倒车”指责

路透日内瓦6月14日电（记者 Tom Miles）---中国在世界贸易组织（WTO）审议中国贸易政策期间驳斥美国的指责，并借机暗示美国许多指责不仅毫无根据，有些还很伪善。

在为期两天的贸易政策审议（TPR）期间，美国驻世贸组织大使庞克（Michael Punke）对中国发起广泛抨击，称中国在贸易开放方面开倒车，“更紧紧拥抱国家资本主义”。

但中国对许多指责予以还击，当中包括对其没有披露补贴、缺乏透明度、以及知产产权执法不力等投诉。

中国商务部部长助理俞建华称，他对一些成员国在审议期间指责中国正在推行国家资本主义感到遗憾。

他指出，国家资本主义这一词不仅在世贸组织文件中找不到，也同贸易政策审议和世贸组织规则无关，中方坚信贸易政策审议不会因国内政治目的而被滥用。

中方除了口头辩驳外，还用一份长达442页的报告回答了逾1,720个书面问题，涉及从发展页岩气计划到尽快建立存款保险制度等许多方面。

根据路透周四看到的世贸组织内部文件，美国提出的一些问题引起中方作出尖锐评论，比如像美国指责中国政府机构扶持关键行业的本土冠军企业，得到的是中方的断然否认。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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