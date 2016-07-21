美国在WTO警告称中国开放经济的步伐正在回撤

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透日内瓦7月20日 - 美国驻世界贸易组织(WTO)副代表威尔逊周二向该组织表示，美国担心中国因为经济增速放缓而不履行其市场经济开放承诺。
本周中国正在WTO接受两年一次的贸易政策评估，其他162个成员可以质询其官员和评估其政策。
威尔逊称，中国领导人已经认可了一系列影响深远的改革声明，包括市场将在资源配置中发挥“决定性”作用，而且中国显然做出了认真的努力。
根据一份已经公开的讲话稿，他说，“然而在过去的一年，随着中国经济增长放缓，美国越来越感觉到中国的很多经济规划者不愿进一步推行改革。”
“此外，越来越多的美国企业表示担心，商业和监管环境对于外国企业不再那么友好。”
威尔逊表示，美国希望这种情况是暂时的，中国将努力创造更加透明、可预测和友好的监管环境，但如果政府支持和偏向本国产业的话，就不可能实现这个目标。
他说，中国对于其产能过剩的钢铁和铝行业的支持，表明政府干预永远不如市场调节有效率。
美国关注的其他问题包括中国对原材料出口实施配额和关税；操纵出口产品增值税退税；虽然需求强劲但进口农产品有限；以及限制中国电影市场中的外国投资。中国是世界第二大电影市场。(完)
(编译 岂頔；审校 张涛)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。