美国在WTO警告称中国开放经济的步伐正在回撤

路透日内瓦7月20日 - 美国驻世界贸易组织(WTO)副代表威尔逊周二向该组织表示，美国担心中国因为经济增速放缓而不履行其市场经济开放承诺。

本周中国正在WTO接受两年一次的贸易政策评估，其他162个成员可以质询其官员和评估其政策。

威尔逊称，中国领导人已经认可了一系列影响深远的改革声明，包括市场将在资源配置中发挥“决定性”作用，而且中国显然做出了认真的努力。

根据一份已经公开的讲话稿，他说，“然而在过去的一年，随着中国经济增长放缓，美国越来越感觉到中国的很多经济规划者不愿进一步推行改革。”

“此外，越来越多的美国企业表示担心，商业和监管环境对于外国企业不再那么友好。”

威尔逊表示，美国希望这种情况是暂时的，中国将努力创造更加透明、可预测和友好的监管环境，但如果政府支持和偏向本国产业的话，就不可能实现这个目标。

他说，中国对于其产能过剩的钢铁和铝行业的支持，表明政府干预永远不如市场调节有效率。

美国关注的其他问题包括中国对原材料出口实施配额和关税；操纵出口产品增值税退税；虽然需求强劲但进口农产品有限；以及限制中国电影市场中的外国投资。中国是世界第二大电影市场。(完)