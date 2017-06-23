中国贸易商继续大量买进 支撑亚洲航煤现货价差

欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透新加坡6月23日 - 交易员周五表示，中国贸易商继续在新加坡积极买进航煤，支撑其现货价差。
交易员表示，越南Saigon Petro求购10,000吨柴油，7月中旬交货。
交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。
夏季高温增加了用电量，学校放假期间家庭驾车出行也加大燃油的消费，但部分中国大型炼油厂却不得不在需求高峰期罕见地削减产量。
第三季中国近10%的炼油产能将停产，这暗示中国这个全球最大原油进口国的需求将进一步减弱。
分析师预期，为逐步削减拖累国内市场的过剩供应，中国会将成品油用于出口，令已经供应充足的全球市场进一步承压。
新加坡现货市场有三笔航煤成交，无柴油成交。(完)
(编译 张涛；审校 王兴亚)
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。