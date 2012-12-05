中国交易员摸着石头过河 探索人民币汇率市场化

2010年11月1日资料图片，在北京拍摄到的人民币和美元图片。 REUTERS/Petar Kujundzic

* 中间价缰绳锁定spot,人民币即期陷入涨停僵局

* 央行"无为而治",1D远汇或成汇率市场化前奏

* 市场各方选择1D品种平衡流动性有理由

* 投机力量浮现,1D有望形成更真实价格

* 或为中国汇率放松管制提供契机

作者 李然/李文科

路透北京12月5日电---中国央行在近期人民币陷於涨停僵局期间坚持"无为而治"的态度,任由交易员摸着石头过河,探索人民币汇率市场化的可能性.

人民币兑美元逾一个月来的涨停走势令即期市场流动性几近枯竭,而维稳的中间价无视净结汇的沉重压力,最终未设涨跌幅限制的1D(T+3)远汇品种已受到市场参与者的热捧.

人民币即期涨停後价格功能失灵後,1D品种开始担负起提供市场供需价格、拓展人民币汇率波动幅度的作用.虽然受制於交易量尚难形成规模及监管政策不确定等因素,1D品种发挥市场功能料受到制约,但其成本较低,风险可控,或成为汇率曲线市场化的前奏.

国际金融问题专家赵庆明把1D品种走热视作一种金融创新."无论是金融机构还是企业,这都是他们的理性选择.汇率制度走向自由化不是一天两天就能做到的事,监管层要允许一些创新走在前面."

中国招商银行(600036.SS)(3968.HK)总行高级分析师刘东亮亦表示,部分银行被迫转向T、T+1及以上品种的交易,变相保证市场的流动性,这相当於形成了即期市场的"双轨制",而要打破目前僵局,仍需破除市场一边倒的市场预期.

"症结恐怕仍在中间价的形成机制,只有中间价更加市场化的波动,使其能够成为市场认可的参照系数,才能缓解银行赌政策的心理,也才能结束目前一边倒卖美元或买美元的行为."他说.

市场人士同时指出,从1D品种的参与度、交易规模以及市场功能而言,其不可能取代人民币/美元即期市场,1D品种更多是在目前状况下的特殊产物,一旦即期市场的价格可以匹配市场预期,1D也就没有存在的必要.

"T+3(1D)市场是没有办法的产物,交易还是挺活跃的,肯定是缓解了人民币升值压力,但只要spot市场bid出来了,T+3就没有存在的必要了,这就跟黑市一样,如果有正规的市场,就没有黑市存在的必要."一日资银行汇市交易员称.

市场人士强调,1D市场有效运行的前提是人民币升值预期持续而造成的即期涨停常态化,而这亦产生令人民币汇率回到"双轨制"的嫌疑.而监管方稍早明确将T和T+1市场纳入1%波幅区间限制的规定令1D市场成为当前平衡汇市的唯一通道.

在即期市场人民币流动性干涸的情况下,部分银行正通过没有波幅限制的远期交易1D品种来获取流动性,这令其成交价格大幅偏离通过利率平价推算的掉期点数.

10月底来人民币/美元即期市场陷入涨停僵局走势图,请点选(r.reuters.com/sev44t)

11月中旬来中国银行间市场人民币/美元交割日T+3(1D)走势图,请点选(r.reuters.com/tev44t)

**市场的选择**

和其他人民币衍生品市场相比,1D品种与即期最为接近,其成本和风险被压缩到最低,又没有1%的涨跌幅限制,银行还可结合目前外汇牌价波幅区间2%的规定进行套利平盘,令1D品种成为目前的必然之选.

实际上,11月以来,部分银行净结汇形成的头寸在即期涨停後无法平盘,曾试图用交叉盘等操作来绕过涨停板限制,但因报价复杂、参与度不高而作罢.经过市场的筛选,包括TOM(T+1)、TODAY(T)和1D都成为交易员寻求流动性的场所,但监管层一纸通知令T和T+1品种双双陷入流动性陷阱.

中国央行下发通知,规范外汇市场即期交易,明确银行间外汇市场人民币兑美元即期交割日T和T+1交易品种都要遵守每日波幅不超过1%的规定.

这一通知实际上进一步明晰了1D的市场角色.上海一大型银行交易员称,"目前银行要做基本上只能通过1D这个渠道...其实跟做即期是一样的,只是多了一天,而它的(美元)跌停板不受交易中心的1%的限制."

1D远汇定价为即期(SPOT,T+2)加上一天的掉期点数,该点数也成为银行取道1D市场的全部成本.该点数由两种货币的利率平价推算,目前在5.1个点,与目前1D成交价格与即期100多个点相比几乎可以忽略.

"没有什麽新增的风险...银行只增加了正5点的成本,所以基本上不影响."上海一外资银行交易员表示.

受QE3(美国第三轮量化宽松政策)影响以及欧美经济前景仍不确定,大家仍然愿意押注于人民币升值,在中间价基本维稳前提下,自10月底起即期陷入涨停僵局的状况可能延续下去.

上述交易员续称,在此情形下1D远汇比较活跃近期会是一个常态,虽然受制於市场一边倒预期,总体上缺乏美元买盘,1D市场的流动性亦不是那麽好,但不是完全没有,"现在企业有结汇还是可以做到的."

而银行为抑制近期客户的恐慌性结汇,纷纷对外汇牌价进行调整,美元现汇买入价格一再创出新低,但其可以在1D市场以高於即期市场的价格卖出,仍能保证有一定利润空间.

以上周五(11月30日)为例,当日1D市场人民币/美元最高一度涨至6.1980历史高位,全天运行在6.1980-6.2260元,而当天中国银行(601988.SS)(3988.HK)牌价中美元现汇买入价平均报6.1975元,仍低於1D价格水平.

**政策臆测**

考虑到中国央行可能正迈向独立货币政策之路而逐步放弃汇市干预的政策取向,央行是次仅坚持中间价基本稳定,而不再为市场多余的美元兜底,逼迫市场各方自谋出路.此举或正是监管方为实现汇率市场化而进行的提前演练,1D品种则成为其曲线通道.

数据显示,中国央行外汇资产波动急降至一个非常低的水平.央行减少汇市干预、允许人民币汇率更多由市场供求决定的新思路,将有助於中国金融市场环境的相对稳定和宏观政策的相对独立操作空间.

而央行此时的"无为而治"或许在为逐步淡化即期日间波幅限制而投石问路.市场人士称,1D远汇市场上投机力量的浮现为形成更贴近于真正意义上的市场化价格提供了条件,也为中国放开汇率管制提供了练兵场地.

"央行不对1D远汇进行限制,给银行和企业留下了套利空间,在1D远汇市场逐步活跃起来以後,可适时取消即期(SPOT)涨幅限制,这样会给市场带来相对较小的冲击."华南一银行交易员称.

另一上海的外资行交易员称.央行这麽做是尽量减少干预,现在还有中间价在那里,完全放开目前是不可能,也不敢走那麽快,"4月刚扩大(即期每日区间)波幅,现在放开可能不会那麽快,但会走一步,摸摸石头再看看再走一步."

赵庆明亦强调,自由、成熟的外汇市场,应该允许投机性质的存在.投机资金产生的大量外汇交易,有利於形成稳定的外汇市场价格.

而目前在1D远汇市场已出现投机性美元买盘.交易员提到,有一些银行在1D市场买入便宜的美元,试图在涨停板打开时套利,这也代表了市场投机力量.

在市场人士看来,不排除1D市场能为银行提供充足的市场空间进行博弈,逐步化解目前市场上对人民币升值的一面倒预期,人民币涨停僵局自然能打开.

"打个比方,以前我们都可以用桥来过河,现在桥需要大修了,我们只能在小渡口乘小船过河,但以後桥可能就更宽了."上述一交易员说.(完)

--审校 杨淑祯

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