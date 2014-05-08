中国贸易数据改善支撑经济复苏 缓解人民币下行压力--巴克莱

路透北京5月8日 -在经历了动荡的一季度后，中国周四公布的4月外贸数据恢复同比增长。巴克莱发表研究报告称，鉴于外贸数据略好于市场预期，中国第二季经济将较前季温和成长。

巴克莱报告指出，中国对主要国家和地区的出口呈现全面复苏，其中对欧盟和美国的出口增速尤为明显，分别为增长15.1%和12%。

进口数据表明内需仍具韧性，同时企业可能趁着大宗商品价格处在低位而买进原材料。数据显示，大宗商品进口相当强劲，其中原油进口值增长19.6%，铜进口值增长33.4%。

“整体来看，我们认为该数据支持我们有关第二季经济环比增速温和回升的观点，”巴克莱在其报告中说。

中国4月出口同比增长0.9%，进口同比增长0.8%，路透访问分析师预估中值分别为下降1.7%和下降2.3%；当月贸易顺差184.5亿美元，路透预估中值为顺差139亿美元。

巴克莱并称，贸易顺差反弹亦可能有助于缓解人民币的贬值压力，支撑汇率有所反弹并双向波动。

受贸易数据好于预期的提振，人民币兑美元即期汇率周四随中间价低开后复升，北京时间15:23，人民币兑美元即期报6.2325元，上日收报6.2343元。

巴克莱在稍早的一份报告中并预计，由于国家统计局制造业采购经理人指数连续两月小幅上涨，4月工业生产增长料适度改善，增幅或为9.0%；同时基础设施投资的加强部分抵消了产权投资进一步放缓的趋势，1-4月固定资产投资料同比增长17.7%。

巴克莱还预计4月CPI和PPI分别上升2.0%和下滑1.9%。

该报告还显示，巴克莱预测4月份新增人民币贷款额为8,500亿元人民币，略高于业界普遍预测值，当月M2增长料摆脱低迷状态，从3月份的12.1%上升至12.3%。

另外，海通国际的最新报告认为，尽管高基数效应将因为去年5月的打击虚假贸易行动而开始消退，不过5月出口料将维持弱势，政府或将推出与去年9月类似的外贸支持政策，包括提高出口退税率、更多的出口信贷支持、免除关检费和简化通关流程。“可能的出口刺激政策将帮助稳定贸易并推动进出口在2014年分别同比增长8.1%与7.0%。”海通国际在报告中称。(完)

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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