贸易融资对中国进口贡献料下降 人民币主贬阶段或结束--招商证券

路透北京6月9日 - 大宗商品进口减少，是拖累中国5月进口同比意外下滑的原因之一，而这和政府加大虚假贸易融资查处恐不无关联。招商证券宏观研究团队预计，未来贸易融资对中国进口贡献度料下降，而随着贸易顺差的扩大，人民币汇率主贬阶段可能结束。

“人民币汇率走弱刺激了出口，也抑制了进口，特别是贸易融资的进口，”该券商称，“随着商业银行进一步收紧贸易融资的授信规模，未来贸易融资对进口贡献可能将进一步下降。”

中国海关周日公布数据显示，中国5月出口同比增长7%回归正常，但进口意外下滑1.6%显着低于预期。其中，铁矿砂及其精矿进口环比下降7.2%，钢材进口环比下降6.2%，未锻轧铜及铜材进口环比下降15.6%。

而受进口疲弱拖累，5月贸易顺差大幅增至359.22亿美元，相当于前五个月累计贸易顺差的50%。

“贸易顺差显着增加自然有利于稳定人民币汇率，同时也增加了人民币汇率升值的政治压力。近期人民银行加大对中间价对即期汇率的引导，人民币汇率主贬阶段可能即将结束，”招商证券指出。

另一家国家投行--花旗集团也指出，5月进口意外下滑主要是受内需疲软和大宗商品贸易融资缩量影响，要知道1-4月大宗商品价格也在下降，但中国大宗商品进口增速却很强劲。

“受人民币贬值影响，基于贸易融资目的的商品进口可能已经失去动能，”花旗在研究报告中称，下半年人民币汇率可能在波动中延续升值， 预计最早本月人民币兑美元走势就将扭转方向，到年底将升至6.12元人民币水平。

中国人民币兑美元最新报6.2388元人民币，上日收报6.2502元。今日中间价为6.1485元。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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