内蒙古警方破获跨国拐卖妇女案

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京11月24日 - 新华社周一报导称，内蒙古包头铁路警方成功破获一起跨国拐卖妇女案，摧毁1个拐卖团伙，抓捕嫌疑人31人，解救被拐妇女14人，其中11人为缅甸籍。
报导称，据了解，5名年龄不满18周岁的被害人已被包头铁路警方按法律程序经云南警方移交缅甸警方。
报导还称，犯罪嫌疑人大多以游玩、找好工作等为幌子，通过偷渡方式将缅甸籍妇女诱骗至云南省，真相暴露后，又用恐吓、殴打等方式迫使她们屈从，后来以5万至9万元不等的价格将被拐妇女卖到偏远农村做媳妇。（完）
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：