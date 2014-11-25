内蒙古警方破获跨国拐卖妇女案

路透北京11月24日 - 新华社周一报导称，内蒙古包头铁路警方成功破获一起跨国拐卖妇女案，摧毁1个拐卖团伙，抓捕嫌疑人31人，解救被拐妇女14人，其中11人为缅甸籍。

报导还称，犯罪嫌疑人大多以游玩、找好工作等为幌子，通过偷渡方式将缅甸籍妇女诱骗至云南省，真相暴露后，又用恐吓、殴打等方式迫使她们屈从，后来以5万至9万元不等的价格将被拐妇女卖到偏远农村做媳妇。（完）