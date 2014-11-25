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时事要闻 | 2014年 11月 25日 星期二 11:25 BJT

内蒙古警方破获跨国拐卖妇女案

路透北京11月24日 - 新华社周一报导称，内蒙古包头铁路警方成功破获一起跨国拐卖妇女案，摧毁1个拐卖团伙，抓捕嫌疑人31人，解救被拐妇女14人，其中11人为缅甸籍。

报导称，据了解，5名年龄不满18周岁的被害人已被包头铁路警方按法律程序经云南警方移交缅甸警方。

报导还称，犯罪嫌疑人大多以游玩、找好工作等为幌子，通过偷渡方式将缅甸籍妇女诱骗至云南省，真相暴露后，又用恐吓、殴打等方式迫使她们屈从，后来以5万至9万元不等的价格将被拐妇女卖到偏远农村做媳妇。（完）

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