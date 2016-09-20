焦点：中国当局冻结大宗商品贸易商托克在一炼铜厂的投资

路透北京9月20日 - 据路透看到的警方及银行文件，中国当局冻结了瑞士大宗商品贸易公司托克(Trafigura)在一家中国炼铜厂的部分投资，中国已经对托克的涉华石油交易进行了两年多的调查。

据日期为2015年10月28日的文件显示，去年10月沧州市警方已冻结托克注入金属项目的3,290万美元资金，该项目是金川集团股份有限公司与托克私人有限公司在中国西南城市防城港市建立的合资企业。

这些文件显示的是由沧州市警察局以及中国银行防城港支行签署授权的冻结行动。被冻结的资金相当于托克私人有限公司承诺的9,440万美元投资额的逾三分之一。

警方已于2014年8月逮捕托克北京油品营销专员田萌，此前中国民营石油交易商青岛和达通贸易有限公司对警方称，在公司毫不知情的情况下，在田萌安排的融资交易中损失了3,200万美元。

被收押两年多后，田萌于上月获保释，并未被指控。路透无法联系到田萌就此置评。

托克拒绝就资金被冻结一事置评。沧州公安局及沧州检察院拒绝评论。金川未对置评请求作出回复。青岛和达通创始人李亦星称，警方通知了他资金冻结一事，但他拒绝进一步评论。

这些事件突显了在中国开展业务的复杂性，中国是托克的一个关键市场。托克对该炼铜厂的投资被视为其在中国铜精矿和金属市场上扩展业务的重要一步；中国是全球最大的大宗商品消费国。

托克的高层消息人士不断重申，公司认为此事属于商业纠纷，并非警方或检方管辖范围。

广西防城港市的炼铜厂与受调查的交易并无关联。

数名资深行业消息人士指出，托克年报显示，2015年该公司营收972亿美元，毛利达26亿美元，因此冻结该公司在中国炼铜厂的投资应不致造成实质性的影响。

文件资料显示，为时一年的资金冻结期将于下月到期。

中国当局在2015年6月还拘留了托克北京办事处主管李波，以便对此案进行调查。李波其后于2016年2月获得保释，并未被起诉。

根据青岛和达通的李先生以及直接了解此项调查案的另一名消息人士，警方针对托克私人有限公司进行投资款的冻结，主因是该公司为和达通宣称有问题的贸易融资的交易对手。(完)