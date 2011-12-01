京沪高铁因质量问题召回动车组将全部恢复运行

新华社周四报道，在发生此致命高铁追尾事故後因质量问题召回的54列动车组将全部恢复上线运行，被召回动车组经认真整改和试验验证，已确认整改合格，将恢复在京沪高铁上运营。新华社称对动车组质量问题初步分析显示，近70%问题是分供方零部件质量问题，近30%属售後服务人员对故障处置不当。路透