京沪高铁因质量问题召回动车组将全部恢复运行

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京12月1日电---新华社周四报导称，在发生此致命高铁追尾事故後因质量问题召回的54列动车组将全部恢复上线运行。
报导称，这些被召回的动车组经过认真整改和试验验证，已确认整改合格，将恢复在京沪高铁上运营。
浙江温州高铁追尾事故导致40人丧生後，中国北铁601299.SS於8月召回了这些动车组。
温州高铁事故激起民愤，媒体报导如潮，甚至导致一些新的铁路项目被冻结。事故引起人们担心中国高调且快速发展的铁路网络的安全性，同时也危及高铁技术的出口计划。
新华社称，对动车组存在质量问题的初步分析显示，近70%的问题是分供方零部件质量问题，近30%的问题属於售後服务人员对故障处置不当。
报导还称，一些召回动车组已从11月起分批投入运营，12月12日开始将全部投入运营。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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