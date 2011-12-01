京沪高铁因质量问题召回动车组将全部恢复运行

8月12日在北京南站拍到的一辆高铁列车。 REUTERS/Jason Lee

路透北京12月1日电---新华社周四报导称，在发生此致命高铁追尾事故後因质量问题召回的54列动车组将全部恢复上线运行。

报导称，这些被召回的动车组经过认真整改和试验验证，已确认整改合格，将恢复在京沪高铁上运营。

浙江温州高铁追尾事故导致40人丧生後，中国北铁601299.SS於8月召回了这些动车组。

温州高铁事故激起民愤，媒体报导如潮，甚至导致一些新的铁路项目被冻结。事故引起人们担心中国高调且快速发展的铁路网络的安全性，同时也危及高铁技术的出口计划。

新华社称，对动车组存在质量问题的初步分析显示，近70%的问题是分供方零部件质量问题，近30%的问题属於售後服务人员对故障处置不当。

报导还称，一些召回动车组已从11月起分批投入运营，12月12日开始将全部投入运营。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。