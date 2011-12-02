京沪高铁因质量问题召回动车组将全部恢复运行

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京12月1日电---新华社周四报导称，在发生此致命高铁追尾事故後因质量问题召回的54列动车组将全部恢复上线运行。
报导称，这些被召回的动车组经过认真整改和试验验证，已确认整改合格，将恢复在京沪高铁上运营。
浙江温州高铁追尾事故导致40人丧生後，中国北铁601299.SS於8月召回了这些动车组。
温州高铁事故激起民愤，媒体报导如潮，甚至导致一些新的铁路项目被冻结。事故引起人们担心中国高调且快速发展的铁路网络的安全性，同时也危及高铁技术的出口计划。
新华社称，对动车组存在质量问题的初步分析显示，近70%的问题是分供方零部件质量问题，近30%的问题属於售後服务人员对故障处置不当。
报导还称，一些召回动车组已从11月起分批投入运营，12月12日开始将全部投入运营。（完）编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)