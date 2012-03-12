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时事要闻 | 2012年 3月 12日 星期一 13:08 BJT

湖北汉宜高铁300米路基塌陷--新华

路透北京3月12日电---新华社周一报导称，武汉至宜昌高铁潜江段上周五下午发生路基塌陷，塌陷长度大约300米，目前工人仍在抢修中。

2011年7月温州动车追尾事故造成40人死亡，引发社会对快速扩张的高铁网安全的担忧，也影响中国高铁技术出口计划。

新华称，当地施工人员表示，可能是前两天下雨导致了这次塌陷。

汉宜高铁计划今年5月通车，全长291公里。

目前无人员伤亡报导。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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