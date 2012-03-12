湖北汉宜高铁300米路基塌陷--新华

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透北京3月12日电---新华社周一报导称，武汉至宜昌高铁潜江段上周五下午发生路基塌陷，塌陷长度大约300米，目前工人仍在抢修中。
2011年7月温州动车追尾事故造成40人死亡，引发社会对快速扩张的高铁网安全的担忧，也影响中国高铁技术出口计划。
新华称，当地施工人员表示，可能是前两天下雨导致了这次塌陷。
汉宜高铁计划今年5月通车，全长291公里。
目前无人员伤亡报导。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。