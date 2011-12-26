中国时速500公里高速试验列车落成

路透北京12月26日电---新华社周一报导称，中国更高速试验列车于周末落成，时速可达500公里。

报导称，该列车由中国南车四方股份公司打造，车头设计灵感来源於中国古代兵器"剑"。

不过中国南车董事长赵小刚对《北京晨报》表示，更高速度不等於以後运行到这麽高的速度。

他说："进行科学探索，使其安全余量通过试验发展，来确保动车组运行安全。"

中国铁路行业刚经历痛楚的一年，7月两辆高速列车追尾，导致至少40人死亡，此後中国新的高铁建设几乎陷於停滞。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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