中国南车签订总计约309亿元的动车组及地铁车辆合同

路透北京10月21日 - 中国铁路交通运输装备制造商--中国南车股份有限公司(601766.SS)(1766.HK)周二公告称，近期签订了若干项重大合同，合计金额约为308.8亿元人民币，合同总金额约占公司中国会计准则下2013年营业收入的31.6%。

其中包括，公司控股子公司南车青岛四方机车与中国铁路总公司各相关铁路局签订了约239.4亿元的动车组销售合同和约1.9亿元的动车组修理及服务合同，与广州地下铁道总公司签订了约9.3亿元的地铁车辆销售合同，与阿根廷内政与交通部签订了约1.5亿元的技术培训与支持合同。

公司全资子公司南车株洲电力机车有限公司分别与大秦铁路股份有限公司、马来西亚Syarikat Prasarana Negara Berhad和印度City&Industrial Development Corporation of Maharashtra Ltd签订了约17.5亿元、11.3亿元和约3.1亿元的销售合同。

另公司全资子公司南车长江车辆有限公司、南车眉山车辆有限公司分别与中国铁路建设投资公司签订了总计约9.3亿元人民币的货车修理合同。公司控股子公司南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司分别与南京地下铁道有限责任公司签订了约9亿元的地铁车辆销售合同。

公司全资子公司南车戚墅堰机车有限公司、南车洛阳机车有限公司、南车成都机车车辆有限公司分别与中国铁路总公司各相关铁路局签订了总计约6.5亿元的机车修理合同。

公告还称，除上述约为308.8亿元人民币的合同外，公司控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司、川崎重工业株式会社及其新加坡分公司组成联合体中标新加坡陆路交通管理局约2.5亿元的地铁车辆销售合同。

中国南车A股周一收报5.62元，跌1.06%；H股收报7.55港元，跌0.26%。

欲了解公告详情，进一步点选 here（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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