中国勾勒改革宏伟蓝图 如何实施仍如雾里看花

路透北京9月30日（记者 药朝清/林洸耀） - 中国共产党十八届三中全会将于11月召开，届时中国领导人将勾勒经济转型蓝图。但由于改革议程中的许多议题仍在内部激烈争论中，因此经济转型如何开展仍如雾里看花。

消息人士称，此次会议将宣布一系列改革议程，但其中只有金融改革方面达成了广泛共识，已经有了计划和路线图。

财政、土地和户籍改革都是中国城镇化目标的要素，但这些关键方面仍有严重争议，因领导层内部仍存分歧，并且还面临来自国有垄断企业等利益集团的阻力。

尽管如此，十八届三中全会仍被视为中国发展的分水岭，其意义堪比1978年的十一届三中全会，以及1993年的十四届三中全会。十一届三中全会作出了实行改革开放的决策，十四届三中全会则制定了社会主义市场经济基本框架。

“此次会议（十八届三中全会）将全方位深化改革，”一政府智库的经济学家称。该智库参与了改革蓝图的起草。

他说：“重点是经济改革--金融改革、财税改革、资源价格改革，以及相关领域的改革，如社保和收入分配。”因围绕改革方案的讨论仍属机密，该经济学家要求匿名。

改革蓝图将明确中国经济如何从出口和投资主导的模式向内需推动的模式转变。中国政府表示，在经历过去30年的迅猛增长后，以出口和投资为主导的经济增长模式已难以持续。

金融改革已成共识

金融改革已在开展，中国在以渐进的方式放松外汇管制，并在今年7月全面放开金融机构贷款利率管制。

在中国人民银行行长周小川的努力下，金融改革得到了广泛支持，改革目的在于纠正经济扭曲的现象，譬如过度投资却忽视民间消费，以及地方政府债务激增和楼市泡沫等。

“金融改革大政方针都清晰了，在如何执行上也形成了共识，”中国国际经济交流中心的专家徐洪才说。他参与了改革方案的讨论。

很显然下一步就是建立存款保险制度，时机也许就在今年底，这样人行就可以放开对存款利率的管制。政府担心，若各银行在更开放的机制下争相吸收存款，一些小型金融机构可能崩溃，因此希望存款保险制度率先到位。

政府经济学家称，上海自贸区得到了总理李克强的大力支持，期望上海自贸区成为金融改革的试验田。

但改革议程中还有些方面则不那么明朗，改革议程自年初就开始拟订，目前正征询省级领导和某些政策顾问的意见。

譬如，接近财政部的消息人士称，财政部长楼继伟在抵制关于提高地方政府占公共财政收入比重的呼声。楼继伟担心地方政府将资金用于投资华而不实的项目，而不是用于公共服务项目。

眼下在公共财政收入分配上，地方政府拿50%，但在公共支出方面所需负担的比例则超过80%。这种比例失衡，加之地方官员盲目追求经济增长，以及2008年的经济刺激计划，导致许多地方政府大肆卖地给开发商，推动了房地产开发热潮，并催生了庞大的地方政府债务。

财政部研究员孙刚说：“如果他们（地方政府）到处铺摊子，那也会是个问题。因此我们要慎重。”

消息人士称，为减轻地方政府的支出负担，中央愿意在社会保障、医疗和教育方面承担更大的支出比例，并将承担环境保护和食品安全方面的支出。

一些省份可能获准发行债券，帮助为城镇化项目融资，但多数已负债的地方政府将被拒于债市之外。

中国政府将放松户籍制度，以消除城镇化进程中的关键障碍。按照目前的户口制度，外来务工人员及家属在户籍所在地以外的地区无法充分享受教育和社保。

此外，中国政府还在推动土地改革，可能赋予农民卖地的权利。而目前，农民不能直接卖地，常常只能在被征地后从地方政府得到远低于市价的补偿金。许多农民不肯离开农村，就是担心土地被地方政府强征。

政府消息人士称，扩大房产税改革试点、考虑征收遗产税和环境税，也是改革议程的一部分。扩大房产税改革可为房地产市场降温，征遗产税旨在缩小贫富差距，征收环境税则是为了严惩污染者。

熟悉讨论的智库消息人士称，政治改革和国企改革在议程中将居次要位置。分析人士称，政府认为国有企业改革还不是迫在眉睫。

该消息人士称，在政治改革方面，北京政府可能提出一些措施，精简机构并打击腐败。

至于国企改革，北京政府倾向于逐步地将重要部门向民营企业开放。但经济学家称这种思路有待商榷，因民营企业不像国营企业那样可轻易从国有银行获得资金支持。

归根到底，分析人士预计中国政府将按照邓小平“摸着石头过河”的理论，缓慢且谨慎地推进改革。

“（政府的）担心的是，若位改革遍地开花，整个可能就乱了。如果想一步走过去，就可能摔到谷底去了。”社科院经济学家张斌说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。