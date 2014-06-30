中国市级政府的国资经营、社保、债务等透明度不够--清华报告

路透北京6月30日 - 清华大学公共管理学院周一发布2014年中国市级政府财政透明度研究报告显示，总体而言市级政府的财政公开情况比去年有较大改善，但在国有资本经营、社保基金、政府性债务、三公经费、大额专项资金等方面需加大公开的力度。

该报告对285个地级市政府和四个直辖市政府在2014年的财政透明度进行实证研究给出的综合结果。与去年相比，前三名没有发生变化，广州从去年的第三位升至榜首，北京维持在去年的第二位，而上海为第三位。

“纳入财政涵盖范畴的公共部门机构公开部分中，各市政府总体公开情况较好，所有市政府的平均分为38.14分，最高分为满分50分，共有50个城市获得满分。”报告称。

市级政府预算与预算执行情况部分是全口径财政透明度指标体系最为重要的部分，在财政公开最重要的一环上，大多数市政府在公开的全面性上仍亟需加强。

值得一提的是，该部分中公共财政预算公开情况最好，政府性基金预算公开情况次之，两者在预算细节的公开方面都有所提高，但国有资本经营预算和社会保险基金预算的公开仍然落后，这部分的公开应当成为未来一段时间财政公开的工作重点。

报告称，从不同分类城市得分之间的对比可以看出，在公开的全面性上直辖市政府最优，计划单列市政府次之，省会城市政府弱于计划单列市但是仍好于其他地级市市级政府的总体水平，这一点延续了去年的情况。

按地区划分，东部地区城市公开的总体情况优于中部地区和西部地区，而中部地区和西部地区的公开程度没有明显的差异。

“总体而言，今年许多市政府的财政透明度有较大提高，一些城市较完整地公布了公共财政、政府性基金、国有资本经营和社会保险基金的信息；但是仍然有相当高比例的市政府未能公布最基本的公共财务信息，这与中央的要求和社会的期望还有很大的距离。”报告称。

上周中国审计署最新公布对2013年度中央预算执行和其他财政收支的审计报告，从中不难看出财政预算收支划分不清，财政资金大量沉淀，管理不规范等问题多多。

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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