中国今年交通基建资金紧张局面加剧--交通部

路透北京4月20日电---中国交通运输部周四表示,今年中国的交通基础设施建设资金需求仍维持在较高水平,预计中央交通专项资金较上年将略有增长,但地方配套资金落实情况不容乐观.同时,近两年的贷款债务偿还高峰期,导致资金紧张局面进一步加剧.

新华社援引交通部新闻发言人何建中称,预计今年上半年公路水路运输量、港口吞吐量增速仍呈放缓态势,投资趋於稳定并有望达到去年同期水平.

"国内成品油价格和税费改革後使原有普通公路融资平台丧失,中央资金投入的放大效应难以发挥.而信贷资金发放仍较为严格,短期周转贷款受到严格控制,非收费的普通公路不得新增贷款."何建中在谈到资金紧张原因时指出.

一季度,中国完成公路水路交通固定资产投资1,854亿元人民币,同比下降7.7%.其中,公路建设完成投资同比下降9.5%,至1,575亿元.

何建中并预计,2012年全球干散货货物需求将增长3%,而运力增长将达到12%,远超需求增速,运力过剩问题进一步加剧,运价持续低迷.国内航运企业面临巨大压力.

"航运市场呈现出'需求放缓、运力增加、成本上涨、运价下降、亏损扩大'态 势"他表示.

今年一季度,中国规模以上港口完成货物吞吐量22.4亿吨,同比增长6.5%,增速较去年同期放慢8.9个百分点.

中国交通运输部周三出台继续鼓励民间投资实施意见,鼓励和引导民间资本以独资、控股、参股等多种方式进入交通运输基础设施、交通运输服务和交通运输新兴业务领域.(完)

--发稿 苏丹; 审校 杨淑祯

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