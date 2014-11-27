北京公交地铁12月28日起实行新票价

路透北京11月27日 - 中国官媒周四报导称，北京公交地铁将于12月28日起实行新票价。

新华社报导称，北京轨道交通价格调整为6公里（含）内3元；6公里至12公里（含）4元；12公里至22公里（含）5元，22公里至32公里（含）6元；32公里以上部分，每增加1元可乘坐20公里。

公共电汽车价格调整为10公里（含）内2元，10公里以上部分，每增加1元可乘坐5公里。

这是北京公交地铁多年来首次上调价格。

新华社之前报导称，尽管北京公交地铁价格上调，但约62%的公交总成本、50%的地铁总成本仍将由公共财政来承担。（完）

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