北京公交地铁12月28日起实行新票价

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8967元附近
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。
路透北京11月27日 - 中国官媒周四报导称，北京公交地铁将于12月28日起实行新票价。
新华社报导称，北京轨道交通价格调整为6公里（含）内3元；6公里至12公里（含）4元；12公里至22公里（含）5元，22公里至32公里（含）6元；32公里以上部分，每增加1元可乘坐20公里。
公共电汽车价格调整为10公里（含）内2元，10公里以上部分，每增加1元可乘坐5公里。
这是北京公交地铁多年来首次上调价格。
新华社之前报导称，尽管北京公交地铁价格上调，但约62%的公交总成本、50%的地铁总成本仍将由公共财政来承担。（完）
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路透北京4月26日 - 中国国务院常务会议周三表示，部署对大气重污染成因和治理开展集中攻关，推动京津冀及周边地区空气质量持续改善，减轻群众呼吸之忧。
路透北京4月26日 - 中国最高领导层最新表示，总体看中国金融形势良好、风险可控，要坚决守住不发生系统性金融风险底线，要深化金融改革、统筹监管系统重要性金融机构，采取措施处置风险点，重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。