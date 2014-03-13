中国交通运输大部门改革完成 统管铁路、航空、邮政

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京3月13日 -中国交通运输大部门体制改革尘埃落定。交通部官方网站刊登的新闻稿称，调整后的交通运输部将负责管理国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局。
新闻稿称，目前交通运输部有关职责和机构编制调整已基本到位。此次改革初步建立起与综合交通运输体系相适应的大部门体制机制，平衡铁路、公路、水路、民航和邮政规划方面的职能。
在监督管理方面，交通运输部将负责监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；承担公路、水路国家重点基本建设项目的绩效监督和管理工作；承担组织、协调、指挥重大海上溢油应急处置等有关工作。（完）
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(发稿 李然; 审校 林高丽)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。