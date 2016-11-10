中旅集团称正牵头组建旅游产业投资基金 首期拟募百亿资金

路透上海11月10日 - 刚合并成立的央企--中国旅游集团公司周四首次公布其业务发展战略，公司并拟牵头组建中国旅游产业投资基金，相关方案已上报国务院，首期计划募集100亿元人民币，基金总规模300-500亿元。

中旅集团总经理姜岩在新闻会上表示，集团今年预计营收将超过一千亿元，利润总额达60亿元。目前公司资产总额已近1,500亿元，员工5万名，已成为中国最大的旅游央企，也是海外内具规模实力和品牌影响力的大型旅游集团。

她表示，未来公司对内将整合好集团内部各产业类别、业务板块和线上线下资源，不断优化旅游产业链和协同价值链；对外，集团将重点在中心城市、口岸城市建设聚客平台，加快整合优质旅游目的地资源，并积极谋划国际布局，提高国际化运营水平和竞争能力。

作为整合各方资源的一个具体举措，中旅集团将作为牵头人，与企业和金融机构合作，共同发起成立中国旅游产业投资基金，重点围绕旅游文化全产业链，投向中国境内成长潜力强的旅游文化项目，支持符合旅游产业发展战略的企业发展壮大。

景区和旅游目的地将是中旅集团未来一个重点拓展领域。中旅集团总会计师张逢春表示，公司将打造新型旅游目的地，引领现代旅游新生活方式，着力推动人文自然景区目的地、休闲度假目的地、城市旅游目的地等项目建设。

他说，中旅集团将力争2020年运营和管理的景区达到30个左右，同时，在十三五期间（2016-2020年）这些景区年接待游客数量平均增长幅度达15%左右，营收收入年均增长20%左右。

目前中旅集团的景区业务板块包括深圳世界之窗、锦绣中华以及各地的海泉湾系列休闲度假景区、山地休闲度假景区等。未来公司除了在长三角和珠三角等地建设现代化旅游目的地、依托大江大河大山开发旅游目的地外，还将结合自驾房车和徒步旅游线路、海洋冰雪绿色休闲等特色主题建设新型旅游目的地，以及围绕一带一路战略聚焦海外核心区域和优质资源，扩大海外资源的规划和影响力。

今年6月，国务院批准中国国旅集团并入同属央企的港中旅集团，成为后者的全资子公司。8月揭牌成立的中旅集团，拥有中国国旅(601888.SS)、华贸物流(603128.SS)、港中旅(0308.HK)三家上市公司，三家公司分别定位于免税品经营和旅行社、物流、景区业务。

合并后的中国旅游集团将努力打造成为亚洲前茅、世界一流的旅游集团，公司目标是力争在“十三五”期间进入世界500强。集团旗下业务包括旅行社、酒店、景区、免税品、旅游地产等。除是中国最大的旅游集团，其免税店业务在全球排名第12位，酒店业务在全球排名43名。（完）