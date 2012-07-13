上半年中国旅游收入同比增17.3%至1.28万亿元

据国家旅游局官网刊登的新闻稿,今年以来全国旅游业保持平稳较快发展态势,上半年国内旅游人数约15.5亿人次,同比增长14.6%;出境旅游人数约3,800万人次,同比增长18%;国内旅游收入约1.13万亿元,同比增20.1%.

旅游局副局长王志发指出,下半年要继续推进旅游综合改革和专项改革,创新以市场为导向的旅游业发展体制机制;加大对重点客源市场开发力度,努力扭转入境旅游下行态势;发展休闲旅游、乡村旅游和红色旅游、健康旅游等;并继续规范旅游市场秩序.