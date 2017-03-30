中旅国际去年净利大跌74% 料今年景区及酒店业务均改善

路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司(0308.HK)2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。

中旅国际主要业务包括旅游景区、酒店、旅行社等。截至去年12月底止年度，公司净利由2015年度的13.53亿港元锐降至3.52亿港元。若剔除2015年度出售发电业务产生的一次性收益及其他非经营性项目的影响后，则去年度主营业务核心利润降幅为34%，至约4.1亿港元。

期内，公司旅游目的地业务（包括酒店、主题公园、景区）总体收入约24.3亿港元，按年减少7%；应占利润约2.3亿港元，跌24%。

中旅国际午盘初段股价偏软，跌逾2%。

中旅国际执行董事兼常务副总经理张星在业绩简报会上称，去年旗下旅游业务收入有所下跌，但今年应不会持续，因公司加大产品创新及销售力度，今年有关业务有望稳中有升。

酒店业务方面，该公司在港澳共有五间酒店，在内地则有两间。主席张逢春表示，自2015年以来，酒店业务收入下跌较多，但自去年第四季开始，无论入住率或房价都呈现稳中有升，今年首季入住率、房价及收入都有约一成左右的升幅，假如没有不可控的因素出现，他对今年酒店业务表现颇有信心。

此外，中旅国际与恒大集团(3333.HK)合作的珠海房地产项目--恒大海泉湾，去年已预售一半的单位，销售额10亿元人民币。其余一半单位将于今年进行销售。

中旅国际母公司中旅集团去年与中国国旅集团完成合并为＂中国旅游集团＂，被问到合并后对上市公司有何影响时，张逢春表示，中旅国际是香港上市的红筹公司，而国旅集团亦有中国国旅(601888.SS)、华贸物流(603128.SS)等A股上市，都受到两地监管机构的严格的监管，避免同业竞争及处理关连交易等。

他表示，原中旅的旅游资源主要在＂吃住行＂方面，而国旅则持有免税店，在＂购物＂方面有强大资源，因此合并后也可产生协同优势。（完）