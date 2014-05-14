中国出境游目的地趋分散 海外消费需求多元化--银联

路透上海5月14日 -中国已是全球第一大出境游市场，而且随着自由行和深度游的兴起，中国游客的海外消费习惯亦在发生变化。中国银行卡组织--中国银联的相关资料显示，中国游客出境游的目的地日趋分散，而且海外消费需求亦呈多元化趋势，餐饮娱乐等消费需求增速已超过传统购物需求。

中国银联旗下负责国际业务的银联国际对持卡人出境消费的海量数据进行分析发现，中国公民出境消费地国家已从2010年的78个增至去年的119个，而且在港澳地区和泰国、韩国等中国主流出境游地区外，中东、非洲、北欧等市场的持卡消费增速非常快，例如挪威、冰岛、斐济等国家前四年复合增长率超过200%，同期港澳地区的消费年增速在50%以下。

另外，中国游客在海外餐饮、酒店和娱乐的消费增速要高于传统购物。目前例如游乐场和美容SPA等是中国游客海外娱乐的主要支出，而全球各大机场免税店亦是中国游客购物支出的主要地点之一。

据世界旅游组织数据，去年中国出境游9,730万人次，境外消费达1,020亿美元，继续成为全球第一大出境游市场。业内人士预期，中国出境游在相当长时间将继续保持高速增长，预计今年中国出境人数增长约15%达到1.1亿人次左右。

基于中国出境游的高速成长，银联国际近期加强了与旅行社的合作力度，继与中青旅、国旅等国内大型旅行社合作后，周三银联又与国内最大旅行社--中旅总社合作，向旅客提供机场免税店优惠、商户购物优惠、用卡奖励等活动，以进一步促进银联卡在海外的使用。

去年中国出境游客在银联网络完成消费支付的约占全部刷卡消费总额的八成。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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