中国债券投资优于转债 转债仓位维持低配--中信证券

路透北京3月3日 -中国中信证券最新发布的可转债市场月报认为，债券收益率有望进一步下行，而转债面临经济下滑带来的正股下跌风险，因此债券将优于转债，建议将转债仓位维持在低配。

个券方面，重点持有平安转债、受益国企改革的石化转债，以及安全边际较强的中行转债、民生转债。

若两会期间GDP增速目标定为7.5%，蓝筹股有望小幅反弹，转债仓位可以适当提高。

**房地产融资收缩预期增强，股市重挫，债市续暖，转债小幅下跌**

在银行收缩房地产融资传闻的影响下，市场对经济下滑的担忧增强，上周沪深300指数重挫3.8%，债券市场收益率大幅下行10-40bp。

受正股疲弱和民生转债下修失败影响，转债市场全周下跌1.3%，民生转债重挫9%。

**人民币汇率大幅贬值，货币市场资金面仍然宽松**

上周人民币兑美元即期汇率贬值0.9%至6.1450，盘中一度触及6.18；货币市场尽管遭遇央行1,600亿元正回笼，但资金面仍然宽松，银行间1天/7天回购加权利率为1.8%/3.5%。

“贬值+低利率”的组合，表明资本外流的可能性不大，人民币贬值更可能源于央行主动干预。

鉴于人民币自1月14日以来的贬值幅度达2.3%，预计短期企稳可能性较大，资金面虽难以进一步宽松，但只要M2增速不出现过快增长，银行间7天回购利率仍有望维持在3.5%-4.0%之间。

**关注两会期间的稳增长信号**

2013年12月中央经济工作会议召开之后，市场对2014年GDP增速目标的预期是7.5%，但在随后召开的地方两会中，GDP目标调降、持平、调升的省市分别为22个、8个和1个，结合大面积雾霾揭示的环保紧迫性来看，2014年全国GDP增速目标仍有可能定为7%。

全国两会即将召开，若确定GDP增速目标为7.5%，预计稳增长措施将较快出台，蓝筹股可能出现超跌反弹。

若GDP增速增速为7%，股市仍将面临进一步下跌的风险。对于债市来说，经济下滑时的“紧信用、宽货币”现象正在出现，信用债有望继续走强。

**转债投资策略**

既然债券收益率有望进一步下行，转债面临经济下滑带来的正股下跌风险，从资产选择的角度，债券将优于转债，建议将转债仓位维持在低配。

个券方面，建议重点持有平安转债、受益国企改革的石化转债，以及安全边际较强的中行转债、民生转债。

若两会期间GDP增速目标定为7.5%，蓝筹股有望小幅反弹，转债仓位可以适当提高。

**民生转债**

下修转股价议案的股东大会于2月27日召开，赞成、反对、弃权的比例分别为46%、40%和14%，下修议案被否决。

高达40%的反对票，显示出民生转债下修仍然面临较大的阻力，股东“以拖待变”将补充核心资本的难题留给了未来。

考虑到民生银行2018年底核心资本充足率需达到8.5%，而定向增发通过可能性不大，预计可转债转股将是必经之路，实现路径有两种，一是不下修、A股股价回升70%，二是重新通过下修。

基于此，民生转债的中长期价值仍然存在，转债价格90元对应到期收益率4.3%，安全边际较好，具有低吸价值。 (完)

(整理 钟华; 审校 杨淑祯)

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