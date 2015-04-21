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中国财经 | 2015年 4月 21日 星期二 14:50 BJT

楼继伟：对美方负面清单一些内容感到“不舒服”

路透北京4月21日 - 新华社报导，中国财政部部长楼继伟称，中方对正在进行的中美双边投资协定谈判中美方列出的负面清单中的一些内容感到“不舒服”。

楼继伟称，美方在负面清单中列举了关键基础设施、重要技术、国家安全三项，但对此均不作定义。

楼继伟称，这样的提法增加了中国在美投资的不确定性，中方对此感到“不舒服”。

楼继伟是在2015年国际货币基金组织和世界银行春季年会期间发表上述言论的。

负面清单是中美双边投资协定谈判的一项关键元素。

美国财长雅各布·卢上月称，中方的负面清单简短是“至关重要的”。

中国财政部副部长朱光耀周五称，预计中美大约会在下月交换“负面清单”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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