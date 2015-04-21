楼继伟：对美方负面清单一些内容感到“不舒服”

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京4月21日 - 新华社报导，中国财政部部长楼继伟称，中方对正在进行的中美双边投资协定谈判中美方列出的负面清单中的一些内容感到“不舒服”。
楼继伟称，美方在负面清单中列举了关键基础设施、重要技术、国家安全三项，但对此均不作定义。
楼继伟称，这样的提法增加了中国在美投资的不确定性，中方对此感到“不舒服”。
楼继伟是在2015年国际货币基金组织和世界银行春季年会期间发表上述言论的。
负面清单是中美双边投资协定谈判的一项关键元素。
美国财长雅各布·卢上月称，中方的负面清单简短是“至关重要的”。
中国财政部副部长朱光耀周五称，预计中美大约会在下月交换“负面清单”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。