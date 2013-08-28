李天一等5人涉强奸案周三开审

路透北京8月28日(记者 黄瑞黎) - 李双江之子李天一等五人涉嫌强奸案周三在北京海淀法院开庭审理。

据官媒报道，李天一等五人被控2月在北京一家宾馆内轮奸一名女性。

李天一的父亲李双江是中国人民解放军高级文职干部，亦是中国知名歌唱家，母亲梦鸽是解放军知名歌手。

这并非李天一首次犯案。2011年，李天一驾驶一辆宝马汽车在北京与一对夫妻驾驶的汽车发生碰撞，随即殴打这对夫妻，并大声叫嚣“谁敢打110”。

此后李天一被处收容教养一年，李双江也公开致歉。

李天一涉嫌强奸案近期成为媒体热点，公众注意力再次转向中国权贵，民众认为这些权贵腐败且凌驾于法律之上。

李天一成为众矢之的，民众痛恨权贵子女因家族影响力而逃避法律的制裁。

中国人民大学政治学教授张鸣表示：“民众更担心的，他家有关系、 权势，担心会不会走关系。”

“毕竟在中国，这个特权很厉害，无所不在。民众的担忧不是空穴来风”。

今年7月，李天一代理律师之一所属的律所官网遭黑客攻击，黑客留言称：“只为还当事人一个公道。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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