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时事要闻 | 2012年 9月 21日 星期五 13:38 BJT

王立军案将於下周一宣判--法院官员

路透北京9月21日电---成都市中级人民法院一名官员称，重庆市原公安局局长王立军一案将在下周一宣判。

王立军因涉嫌在英国商人尼尔·伍德被杀案中徇私枉法等多宗罪被提起公诉，成都市中级人民法院近日对此案进行了审理。

成都市中级人民法院这位官员告诉路透，此案将在9月24日上午8:30宣判。

王立军的辩护律师对上述宣判日期予以证实。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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