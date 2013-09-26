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时事要闻 | 2013年 9月 26日 星期四 15:58 BJT

李天一犯强奸罪一审获刑10年

路透北京9月26日（记者 黄瑞黎） - 北京市海淀区人民法院周四对李天一等人强奸案作出一审宣判，被告人李天一因强奸罪被判处有期徒刑10年。

李天一现年17岁，是被控今年2月在北京一家宾馆强奸一名女性的五名被告人之一。

该案的宣判是对高官子女的严厉警告。许多中国民众认为，这些高官子女凭借家庭影响力可逃避处罚。

根据《解放军报》，李天一的父亲李双江是中国人民解放军高级文职干部，为知名歌唱家，是中国人民解放军艺术学院音乐系主任，享受中将级别待遇。李天一的母亲梦鸽也是解放军知名歌手。

李天一的律师陈枢对记者称，该案仅凭延迟证据和口供进行判决，不公正，将提出上诉。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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