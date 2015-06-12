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路透中文国际短讯 | 2015年 6月 12日 星期五 15:51 BJT

中国前政治局常委周永康一审被判无期徒刑

新华社周四报导称，中国前中央政治局常委、前中央政法委书记周永康犯受贿罪、滥用职权罪、故意泄露国家秘密罪，被天津市第一中级法院一审判处无期徒刑，其受贿共计折合人民币1.29亿余元；周永康当庭表示服从法庭判决，不上诉。去年底中共中央宣布给予周永康开除党籍处分，对其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。路透

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