中国公审一起涉暴恐案件 25人获刑

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透北京8月12日 - 中国《人民法院报》报导称，新疆生产建设兵团第一师中级人民法院公审一起涉暴恐案件，判处25名被告人无期徒刑及有期徒刑三年至15年不等。
报导称，25名被告人都被判有罪，罪名包括组织、领导、参加恐怖组织罪等。
根据名字判断，这25人都是维吾尔族。
报导指出，被告人成立了非法宗教组织“加玛艾提”，向多人宣扬、散布、传播迁徙、“圣战”等宗教极端、暴力恐怖思想。
其中一名被告人被推举为该组织首领，与他人多次策划用砍刀、汽油等袭击辖区连队警务室、治安检查站及巡逻警察，伺机抢夺武器、刺杀乡镇干部等恐怖活动。
另有被告人为圣战筹集资金，或窝藏犯罪嫌疑人。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。