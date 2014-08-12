中国公审一起涉暴恐案件 25人获刑

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月12日 - 中国《人民法院报》报导称，新疆生产建设兵团第一师中级人民法院公审一起涉暴恐案件，判处25名被告人无期徒刑及有期徒刑三年至15年不等。
报导称，25名被告人都被判有罪，罪名包括组织、领导、参加恐怖组织罪等。
根据名字判断，这25人都是维吾尔族。
报导指出，被告人成立了非法宗教组织“加玛艾提”，向多人宣扬、散布、传播迁徙、“圣战”等宗教极端、暴力恐怖思想。
其中一名被告人被推举为该组织首领，与他人多次策划用砍刀、汽油等袭击辖区连队警务室、治安检查站及巡逻警察，伺机抢夺武器、刺杀乡镇干部等恐怖活动。
另有被告人为圣战筹集资金，或窝藏犯罪嫌疑人。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。