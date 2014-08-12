中国公审一起涉暴恐案件 25人获刑

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月12日 - 中国《人民法院报》报导称，新疆生产建设兵团第一师中级人民法院公审一起涉暴恐案件，判处25名被告人无期徒刑及有期徒刑三年至15年不等。

报导称，25名被告人都被判有罪，罪名包括组织、领导、参加恐怖组织罪等。

根据名字判断，这25人都是维吾尔族。

报导指出，被告人成立了非法宗教组织“加玛艾提”，向多人宣扬、散布、传播迁徙、“圣战”等宗教极端、暴力恐怖思想。

其中一名被告人被推举为该组织首领，与他人多次策划用砍刀、汽油等袭击辖区连队警务室、治安检查站及巡逻警察，伺机抢夺武器、刺杀乡镇干部等恐怖活动。

另有被告人为圣战筹集资金，或窝藏犯罪嫌疑人。（完）