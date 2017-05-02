中国试点地区合条件跨国企业获准开展跨境人民币双向资金池业务

沪深证交所周二两融余额减少47.3亿元 创近四个月新低
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。
路透北京5月2日 - 中国发展改革委等五部门周二发布意见称，试点地区符合条件的企业的境外母公司可以在境内发行人民币债券，并且允许试点地区符合条件的跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。
刊登在发改委网站的“关于进一步推进开放型经济新体制综合试点试验的若干意见”称，构建开放型经济新体制综合试点试验工作自2016年5月全面启动，济南市、南昌市、唐山市、漳州市、东莞市、防城港市，以及浦东新区、两江新区、西咸新区、大连金普新区、武汉城市圈、苏州工业园区等12个试点城市和区域积极探索推进各项改革措施，成效初步显现。现在将进一步支持试点地区探索扩大贸易投资便利化、推进放管服改革等。
在符合相关法律法规的前提下，为外资银行在试点地区设立分支机构、民营资本与外资金融机构共同设立中外合资银行提供便利。在内地与香港、澳门《关于建立更紧密经贸关系的安排》框架下，放宽港澳服务提供者在试点地区设立资信调查公司的限制。
支持沿边试点地区建设边境旅游试验区和跨境旅游合作区，积极培育沿边旅游开放新支点。支持试点地区海关特殊监管区域内具备条件的企业，采用先入区后报关模式，实现货物在口岸与试点地区内海关特殊监管区域之间的快速通关模式。
在海关有效监管前提下，允许试点地区具有保税油供应跨区域开展连锁经营资质的企业，在关区内向国际航行船舶开展跨直属关区保税油供应业务。（完）
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(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。
路透5月24日 - 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。 这反映出穆迪预期，随着整个经济中的债务负担逐步加重，未来几年中国的财政实力将会减弱。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。