上海自贸区试验经验要尽快开花结果 在更大范围内推广--习近平

路透北京10月27日 - 中国国家主席习近平周一表示，上海自由贸易区成立以来取得了一系列新成果，为在全国范围内深化改革和扩大开放探索了新途径，其试验经验要尽快开花结果。

习近平在中央全面深化改革领导小组第六次会议上指出，对自贸区试验取得的可复制可推广的经验，能在其它地区推广的，要尽快推广；能在全国推广的，要推广到全国。

“上海自由贸易试验区取得的经验，是我们在这块试验田上试验培育出的种子，要把这些种子在更大范围内播种、扩散，尽快开花结果。”习近平说。

他并指出，自贸区成立以来，以制度创新为核心，以形成可复制可推广经验为要求，在简政放权、放管结合，加快政府职能转变、体制机制创新，促进贸易便利化以及营造市场化、国际化、法制化营商环境等方面，进行了积极探索和大胆尝试。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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