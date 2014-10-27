上海自贸区试验经验要尽快开花结果 在更大范围内推广--习近平

汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透北京10月27日 - 中国国家主席习近平周一表示，上海自由贸易区成立以来取得了一系列新成果，为在全国范围内深化改革和扩大开放探索了新途径，其试验经验要尽快开花结果。
习近平在中央全面深化改革领导小组第六次会议上指出，对自贸区试验取得的可复制可推广的经验，能在其它地区推广的，要尽快推广；能在全国推广的，要推广到全国。
“上海自由贸易试验区取得的经验，是我们在这块试验田上试验培育出的种子，要把这些种子在更大范围内播种、扩散，尽快开花结果。”习近平说。
他并指出，自贸区成立以来，以制度创新为核心，以形成可复制可推广经验为要求，在简政放权、放管结合，加快政府职能转变、体制机制创新，促进贸易便利化以及营造市场化、国际化、法制化营商环境等方面，进行了积极探索和大胆尝试。（完）
(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透北京4月24日 - 中国钢铁行业去产能的风暴仍在继续吹，工信部日前对企业规范名单首次进行动态调整并宣布，29家企业列入撤销的钢铁行业规范企业名单、40家列入整改名单。其中河北省是重灾区，有五家被列入撤销的规范企业名单，整改的则多达14家。
--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。