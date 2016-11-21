焦点：中国打击货车超载推高国内玉米价格 买家纷纷转向进口谷物

路透北京11月21日 - 中国政府打击货车超载的举措带动中国玉米价格跳涨，提振了对来自美国和澳洲的高粱和大麦等较便宜饲料谷物的需求。

中国政府9月底在全国开展为期一年的整治公路货车违法超限超载行为专项行动，这打击了玉米供应。玉米通常需要从北方种植地区运往全国其他地区。

自10月初以来，中国玉米价格已跳涨16%。政府对玉米加工厂给予补贴以及潮湿天气导致玉米收割进展放缓，这都对玉米价格构成支撑。

这意外利好了那些能取代玉米作为动物饲料的谷物的海外供应商，贸易公司称美国高粱和澳洲大麦进口量大增。

“检查超载...限制了整体运力，推高了(本地玉米)的成本。进口谷物现在有更大的价格优势，”上海汇易咨询有限公司(Shanghai JC Intelligence)的分析师Cherry Zhang表示。政府希望杜绝超载以减少对道路的损坏和交通事故。

交易商和分析师称，从美国运往中国南方的高粱，每吨成本目前为1,660元人民币（240美元）。相比之下，运达深圳蛇口港的国内玉米每吨报2,040元人民币。大麦饲料约为每吨1,500元。

国内的一位交易员表示，自10月末以来，中国已经定购了超过20船将于明年2月前抵达的美国高粱。他要求匿名，因未获授权对媒体讲话。估计这些船货将超过100万吨。

2016/17年度的整体高粱进口量料仍将低于之前一年，供应商预计需求不会出现突然跳增，因中国本作物年度的玉米实现大丰收。

此外，据一位新加坡的交易员称，至少有三船澳洲大麦正在运往中国的路上，并且关于进口的问询量出现明显增加。

中国是全球最大的高粱进口国，以及第二大的大麦进口国。

该名国内交易商表示，针对玉米替代作物的新订单料开始减少，因买家预期在中国政府采取措施提高运输能力后，很快就将有更多玉米运抵中国南方。

并且中国近期购买已经令高粱价格上涨，从而遏制了远期买入。（完）