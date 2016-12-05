中国称一个中国原则是中美关系健康发展基石 不希望被破坏

路透北京12月5日 - 美国当选总统特朗普同台湾总统蔡英文通电话后，中国外交部长王毅表示，一个中国原则是中美关系健康发展的基石，中国不希望这一政治基础受到任何干扰和破坏。

外交部网站援引他在出席2016年国际形势与中国外交政策研讨会后回答记者提问时作此表示的。他并称，这只是台湾方面搞的一个小动作，根本不可能改变国际社会已经形成的一个中国格局。

“我认为，也不会改变美国政府多年来坚持的一个中国政策。”王毅称。

中国外交部发言人耿爽上周六就特朗普同蔡英文通电话答记者问时表示，已就此向美国有关方面提出严正交涉。

他说，必须指出，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府，这是国际社会公认的事实。

“一个中国原则是中美关系的政治基础。我们敦促美国有关方面信守奉行一个中国政策、遵守中美三个联合公报原则的承诺，谨慎、妥善处理涉台问题，以免中美关系大局受到不必要的干扰。”耿爽称。（完）