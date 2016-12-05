中国称一个中国原则是中美关系健康发展基石 不希望被破坏

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透北京12月5日 - 美国当选总统特朗普同台湾总统蔡英文通电话后，中国外交部长王毅表示，一个中国原则是中美关系健康发展的基石，中国不希望这一政治基础受到任何干扰和破坏。
外交部网站援引他在出席2016年国际形势与中国外交政策研讨会后回答记者提问时作此表示的。他并称，这只是台湾方面搞的一个小动作，根本不可能改变国际社会已经形成的一个中国格局。
“我认为，也不会改变美国政府多年来坚持的一个中国政策。”王毅称。
中国外交部发言人耿爽上周六就特朗普同蔡英文通电话答记者问时表示，已就此向美国有关方面提出严正交涉。
他说，必须指出，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府，这是国际社会公认的事实。
“一个中国原则是中美关系的政治基础。我们敦促美国有关方面信守奉行一个中国政策、遵守中美三个联合公报原则的承诺，谨慎、妥善处理涉台问题，以免中美关系大局受到不必要的干扰。”耿爽称。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)