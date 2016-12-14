中国面对特朗普的三大问题：朝鲜、台湾、贸易

图为中国和美国国旗。 REUTERS/Hyungwon Kang

路透北京12月14日 - 当特朗普下月就任美国总统，朝鲜这一大问题可能迫使美国和中国密切合作，也凸显出中国和美国何以必须互助。

拥核自重的朝鲜正开发射程可达美国西岸的飞弹，这对于华府而言显然不是什么好消息，但是平壤貌合神离的盟友北京，也担心有一天这些飞弹瞄到自己头上。

“两国在朝鲜议题上有很大的合作空间。两国势必得在这个议题上合作。若不这么做，朝鲜问题永无解决之日。”中国前外交官员、现任职于中国国际问题研究院的阮宗泽表示。

“美国若说中国必须做出更大努力，这是毫无用处的。双方都有共同利益，也都可以做出更大努力，”他补充称。

一位驻中国的亚洲国家外交官表示，即便是最有利的时刻，朝鲜对中国来说也是一个很棘手的问题，而中国要是放松联合国通过的对朝鲜的制裁，以此表达对特朗普外交政策的不满，可能会惹火烧身。

“他们不能这么做，否则会给自己招来麻烦，”这位外交官说，并指出中国也希望朝鲜半岛无核化。

**台湾问题**

从朝鲜问题、到伊朗问题，再到两国间2015年已达5,980亿美元的贸易联系，中美两国都有着广泛的共同利益，中国希望特朗普能意识到这一点。

本月特朗普与台湾领导人蔡英文通话，引发了中国对于美国未来是否会奉行“一个中国”政策立场的担忧。驻北京的一位资深西方外交官表示，尽管中国对此感到愤怒，但还是展现了相当程度的克制。

“中国目前的思路是影响他，而不激怒他，”这位匿名的外交官说。

人民日报上月刊文称，中国认为中美双方都需要对方，而曾作为一个商人的特朗普明白这个道理。

“中美关系的重要性不言而喻，可谓‘大到不能倒’，”人民日报发表评论称。

中国还预期与特朗普达成交易关系，尤其是贸易方面，即便对于中国而言，台湾问题是完全没有协商余地的。

“特朗普是个商人，他希望达成交易，”一位与中国政府领导层有关系的匿名消息人士对路透表示，“他想以最小代价获得最大利益。”

特朗普在竞选期间就威胁要对中国征收惩罚性关税，最近又一再批评中国的贸易政策，性质上与他有关台湾的言论如出一辙。

“这是挑衅，但不太可能引发战争，”另一位与中国政府领导层有关系的消息人士在谈及特朗普有关台湾问题的行动时说。

“中国方面不会轻易屈服，”这位消息人士称。“我们预计双方关系会紧张起来。”

**贸易利益**

中国与全球化智库(CCG)理事长兼主任王辉耀表示，中国应当邀请美国加入由中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)。

“(特朗普)他将为美国追求利益，如果这样就不能无视中美贸易关系带来的巨大利益，”王辉耀说。

上文的亚洲外交官称，部分中国官员因特朗普当选而“高兴”，认为这标志着美国对全球统治的终结，预示着中国抓住主动权机会的到来。

但特朗普出人意外地将台湾问题置于中美关系的核心，使这种热情戛然而止。

“现在他们没那么高兴了，”他说。

当然，中国有一种声音认为特朗普当总统带来了机遇。

前中国商务部贸易政策机构主管霍建国称，特朗普有可能会减少美国在全球事务的参与程度，为中国开辟新空间。

他表示，在奥巴马执政期间，中美关系已经差到不能再差。特朗普将不会继续加码意识形态上明显是压制中国的企图。

他并称，中国不应该寻求立即在全球治理中发挥带头作用，而是应首先引领中国牵头的区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)走向成功，然后在此基础上才能夯实自身的全球影响力根基。

连向来尽显民族主义的《环球时报》，也在力求压制利用特朗普当政化作中国优势的预期。

该报在一篇社论中称，“中国的综合实力尚与美国有较大差距，中国没有能力全面引领世界，无论中国还是世界也都没做好这样的思想准备。由中国取代美国‘领导世界’，这是不可思议的”。(完)