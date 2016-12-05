焦点：特朗普与蔡英文通话惹风波 又在推特发文抱怨中国政策

路透华盛顿12月4日 - 美国当选总统特朗普周日在推特(Twitter)上抱怨中国的经济和军事政策，在与台湾领导人通电话引起中国政府的不快后，特朗普并没有流露出要和解的意思。

特朗普周五与蔡英文进行了一次不同寻常的通话，在周六招致中方对美国的外交抗议，不过副总统当选人彭斯对问题的严重性轻描淡写，称这只是一次“礼节性”通话，无意表明美国对华政策发生转变。

特朗普在竞选期间誓言要给中国贴上汇率操纵国的标签。他在周日沿用以往一些强硬措词。

“中国有没有问过我们，可不可以让他们的货币贬值(致使我们的企业难以竞争)，对我们出口到他们国家的产品课征重税(美国并没有相应课税)，或者在南海上建立大规模军事设施？我认为没有！”特朗普在推特上说。

中国、台湾、菲律宾、越南、马来西亚和文莱都宣称对南中国海拥有部分或全部主权；南中国海地区资源丰富，每年通过此地的贸易额达数万亿美元。

这起意外的外交事件是特朗普近期的诸多动作之一；特朗普从未担任过公职，亦无任何外交或军事经验。特朗普将于明年1月20日上任，目前仍在考虑国务卿人选。

自1979年美国前总统卡特转变外交政策，与台湾断绝外交以来，特朗普是第一位与台湾领导人通话的美国当选总统或总统。

中国政府就此事指责台湾，但已在周六向美国提出严正交涉，称“一个中国”原则是中美关系的政治基础。

彭斯称，围绕同蔡英文通电话一事做文章，实在是小题大做。他指责媒体是这场论战的始作俑者，称这次通话在本质上与特朗普11月8日当选后同中国国家主席习近平的电话并无二致。

“我认为，这只是想向中国同仁表示，当时是礼节性问候时刻。当选总统在两周前与习主席的谈话也是同样方式。这并不是在讨论政策，”彭斯在NBC的“与媒体见面(Meet the Press)”节目上说。

中国外交部周六表示，已经向“美国有关方面”提出“严正交涉”，呼吁谨慎处理这一问题。

周五以来特朗普过渡团队与中国政府之间是否有过接触，彭斯表示并不知情，也不认为特朗普团队本周会有所表示，以缓和同北京方面的紧张关系。(完)