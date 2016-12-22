特朗普提名对中国强硬派担任政府贸易顾问

美国众议院情报委员会将传唤前国家安全顾问弗林--议员
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透12月21日 - 美国总统当选人特朗普的过渡团队发布声明称，特朗普周三提名经济学者纳瓦罗(Peter Navarro)来领导新组建的白宫全国贸易委员会。纳瓦罗曾主张对中国持强硬立场。
“全国贸易委员会的组建进一步表明，特朗普决心让美国制造业再次变得伟大，并向每一名美国人提供拥有体面工作与薪资的机会，”声明中称。
特朗普把贸易问题作为总统竞选活动的核心，同时反对美国与其他国家达成他称之为“糟糕的协议”。
即将于1月20日就任总统的特朗普还威胁将用高关税对付进口自中国的产品，并对美国政府长期来推行的“一个中国”政策提出质疑，从而激怒了中国。
现年67岁的纳瓦罗曾担任特朗普竞选期间的顾问。他撰写过几本书，其中之一是“致命中国：美国如何丢掉制造业”，这本书后来被制作成纪录片。
纳瓦罗是加州大学尔湾分校的教授，他建议逐步增强与台湾的联系，包括在潜艇研发计划中提供协助。
他敦促美国政府应停止奉行“一个中国”政策，但并未建议承认台湾，他表示无需采取不必要的举动刺激中国。(完)
(编译 徐文焰；审校 李婷仪)
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
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