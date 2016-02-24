去年末中国信托业资产规模破16万亿元 季环比增速由负转正--协会

路透北京2月24日 - 中国信托业协会周三发布2015年行业数据显示，去年末，全国68家信托公司管理的信托资产规模达到16.3万亿元人民币，同比增长16.6%；资产规模同比增速较2014年有所下降，但去年四季度环比增速由负转正。

信托业协会发布的去年数据分析报告指出，去年行业资产规模增速较2014年的28.14%有所下降；但从季度环比增速来看，去年四季度信托业资产规模增速4.35%，扭转了当年三季度1.58%的负增长，显示行业恢复增长的积极信号。

在资产质量和风险防范方面，报告指出，去年四季度，信托行业资产质量有所改善，整体风险可控，不会发生系统性风险；2015年末信托业的风险项目资产规模较三季度末环比下降10.16%；年末不良率为0.60%，比三季度末的0.69%略有下降。

抗风险能力上，报告称，去年信托业的所有者权益为3,818.69亿元，比2014年同比增长19.48%；此外，2011至2015年，信托赔偿准备金规模占所有者权益比例呈现稳中有升，2015年末上升到4.12%，提高了行业的风险防范能力。

尽管行业传统融资类业务的规模逐步萎缩，但在主动投资管理能力提升之下，去年信托业营收和利润得到保障。数据显示，2015年末信托业实现利润较2014年同比增长16.86%；去年信托业实现营业收入较上年同比增长23.15%，相较2014年14.70%的同比增速有所提升。

报告称，去年信托业继续调整业务结构，融资、投资、事务管理“三分天下”的天平已向后两项功能倾斜，更多反映了经济发展过程中资金需求方式的优化调整和信托公司主动管理能力的提升。

根据行业数据，2015年末，行业融资类信托资产规模为同比下降15.71%，融资类信托规模占比也呈现逐年下降趋势，预计融资类业务也将继续萎缩。不过，与融资类信托占比下降形成鲜明对照的是投资类信托自2013年以来始终保持了上升趋势，去年末该类业务规模较2014年末同比增长28.01%。

另一项反映信托业向主动投资管理方向转型的数据是负债端的变化。报告指出，2014年以来单一资金信托占比一直处于持续下降过程；而集合资金类信托和财产管理类信托占比稳定上升，表明信托公司在信托业务中的主动管理能力逐步增强。

**投资结构显着变化**

对于信托行业投资领域，信托业协会报告显示，2015年末，14.69万亿元资金信托依然投向五大领域，但信托投向占比发生显着变化；其中，工商企业投资占比22.51%、证券市场投资为20.35%、对金融机构投资17.93%、基础产业投资17.89%、房地产业投资为8.76%。

报告称，工商企业在信托投资中占比有所下降，主要原因是总需求疲软，在供给大于需求的经济形势下，企业有盈利的投资机会相对较少，信托公司将资金投向工商企业变得十分谨慎，必然减少流向工商企业的资金数。

不过，2015年信托行业证券投资超越金融机构和基础产业投资成为资金信托的第二大配置领域，同比增长61.62%。其中，投向股票的资金信托规模较2014年末增长101.82%。

基础产业方面，报告称，2015年末，资金信托对基础产业的投资规模较2014年的2.77万亿元同比下降5.05%；基础产业长期来是第二大信托资金配置领域，但规模占比一直呈下降趋势，2015年末下降到第四位。同时，2015年末投资房地产业的信托资金规模也同比下降1.53%。

报告预计，随着证券市场进入冷静思考期和中央政府支持实体经济政策力度的提高，基础设施建设项目和有实际市场需求的工商企业仍将是信托资产的重要配置，这两大领域仍然是2016年信托资金运用的重点。（完）