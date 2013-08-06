去年中国银行业资产托管规模突破22万亿元 较前年增近六成--报告

路透北京8月6日 - 中国银行业协会周二发布报告称，截至2012年末，全行业资产托管规模达到22.39万亿元人民币，较上年增长58.25%，全年新增资产托管8.24万亿元。

刊登在网站上的新闻稿称，《2012年中国资产托管行业发展报告》表示，今年中国托管行各项资产托管业务将继续发展，托管业务与服务创新持续推进，资产托管市场整体仍将继续保持增长势头。但受政策、市场及客户需要等因素影响，不同资产托管业务增速将进一步分化。

“随着托管业务发展变化、新型托管机构介入，各托管银行业务发展速度呈现差异性，托管业务市场格局仍将处于调整变化中。”报告称。

同时，托管费收入增长显着落后于资产规模增速，反映出托管费率随托管资产规模呈递减趋势，说明托管资产媒介社会融资成本呈现下降的态势。

报告并指出，去年国内托管资产规模变化呈现三大特征：托管资产规模增幅和增量创新高；托管资产增量和增幅呈逐季递增态势；各类托管产品资产规模变动呈现不均衡态势。

资产托管业务是在信托关系信息不对称下，商业银行作为独立第三方，依据法律规定和托管合同约定，对托管资产履行安全保管、资金清算、资产估值、会计核算、投资监督、信息披露等职责向客户提供专业化的托管服务。始于1998年封闭式证券投资基金的中国资产托管业务，目前已成为商业银行领域发展快速、领域宽广的银行新兴业务。

截至2012年末，共有中国工商银行(1398.HK)>(601398.SS)等18家国内商业银行获得托管业务资格，托管费收入在2011年168亿元基础上实现同比增长26.8%。其中，托管收入名列前五位的分别是工行、建行(0939.HK)(601939.SS)、农行(1288.HK)(601288.SS)、中行(3988.HK)(601988.SS)和兴业银行(601166.SS)。（完）

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(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

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