中国鼓励信托公司通过资本市场增资 对伞形信托需更审慎--官员

路透北京3月15日 - 中国银监会信托部主任邓智毅称，中国鼓励信托公司通过资本市场拓展资本金补充渠道，进一步完善公司治理。同时，要反思“伞形信托”经验教训，对伞形信托需更加审慎，要加强监管机构之间的协调沟通，促进信托公司规范拥抱资本市场。

中国证券报周三刊登其专访时称，监管部门将发挥监管导向作用，引导信托公司利用自身优势，积极拓展资本市场一、二级市场业务；通过直接融资的形式将资本与项目结合，有助于降低企业负债率，有助于推动科技创新企业发展，而“高风险、高回报”特征有助于金融机构自身盈利。

“作为监管部门，我们更多是进行政策顶层设计，发挥监管导向作用。”邓智毅称。

他提到，通道业务、“影子银行”不是出路，今后如何引导信托公司开展实业投行业务以及进一步明确信托公司在这一领域的角色、功能、战略定位非常重要。

截至去年三季度，全行业证券投资信托规模达2.84万亿元，占信托资金应用领域的17.7%。

至于业界关心的刚性兑付问题，他强调，中长期看，任何金融产品都有打破刚性兑付的需要，这与监管部门提倡的“买者自负、卖者尽责”理念相符合。但需要注意的是，当前必须防止一个倾向，即为了“打破而打破”。现阶段金融消费者还处于弱势地位，认知上可能存在偏差，如果信托公司愿意承担责任，也不能说不行。

他称，随着条件渐渐成熟，如合同越来越规范、投资者教育逐步到位，将来一定是依靠市场的力量去打破刚性兑付，现阶段没有必要为了“打破而打破”。

此外，银监会还正积极研究慈善信托相关管理办法，其中将涉及解决税收优惠等障碍，争取今年上半年出台。

**对伞形信托需更审慎**

他并强调，信托公司在拓展二级市场业务时，偏债型信托相对规范，偏股型信托相对复杂，要不断总结经验教训，尽量少走弯路，如2015年的“伞形信托”。

在他看来，证券市场配资业务大致可以分成三层，处于最核心的是“两融”，这是最规范的配资渠道。处于第二层的是分属银监会管辖的信托公司、证监会管辖的证券、基金、期货相关公司。

其中第二层的配资渠道虽没有“两融”正统，但仍处于有效监管之中。P2P配资、民间配资处于最外围，几近失控。针对不同情况需分类施策，对最外围的配资要严厉打击、对第二层则主要进行规范和引导。

邓智毅认为，单一结构化信托问题不大，但伞形信托需更加审慎。这主要是因为，如果任由伞形信托无序发展，容易产生以下问题：第一，伞形信托容易具有高杠杆性，过高的杠杆在一定程度上提升了整个市场的杠杆水平；第二，伞形信托容易具有脆弱性，一旦市场形成踩踏，很容易陷入“深不见底”的跌落；第三，伞形信托容易具有隐蔽性，通过分仓系统形成“伞中有伞、伞外有伞”的乱象。

对伞形信托，他认为，要遵循监管部门的政策和规矩，更加规范地参与资本市场。目前，银监会与证监会形成了较好的监管协调机制，每个月向证监会提供相关信托数据。一旦证监会发现违规线索，银监会马上进行现场检查、窗口指导。（完）