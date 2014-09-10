中国信托业保障基金管理办法征求意见 剑指通道业务--报载

路透北京9月10日 - 备受关注的中国信托业保障基金轮廓已现，中国证券报周三报导称，监管层近日下发中国信托业保障基金管理办法（征求意见稿），将设立中国信托业保障基金，主要用于信托公司的机构重组和短期流动性救助。业内人士认为，该办法的实施或将对信托公司的通道业务产生较大冲击。

征求意见稿指出，将设立中国信托业保障基金有限责任公司，负责基金的筹集、管理和使用；基金的资金来源于信托公司表内外资产余额认购以及文件规定的另外四种途径。管理办法将自10月起施行。

中国信托业保障基金是指按照该办法规定筹集形成，用于防范信托行业系统风险和处置单体信托机构风险的资金，将由中国信托业协会联合信托公司等机构发起设立中国信托业保障基金有限责任公司，负责基金的筹集、管理和使用。

值得关注的是，对于认购基金部分，该文件进一步规定，信托公司按净资产余额的1%认购，资金信托按新发行金额的1%认购，财产信托按其收益的一定比例认购，具体办法另行规定。

资金信托认购的基金中，属购买市场标准化产品的投资性资金信托的，其基金由信托公司认购；属融资性资金信托的，其基金由融资者认购，在每只资金信托计划发行终了时，缴入信托公司基金专户，由信托公司按季向基金公司集中划缴。

报导援引某央企系信托公司高管称，如果正式文件将按照“资金信托按新发行金额的1%认购”这一条款执行，将对信托公司的通道类业务产生较大影响，将进一步加速通道类业务向基金子公司、券商资管转移。

根据信托业协会此前公布的数据，今年二季度末，信托管理的信托资产规模达到12.48万亿元人民币。其中单一资金信托的规模为8.48万亿元，占比67.99%。而实际上，这其中大多数为银信合作的通道类业务。(完)

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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