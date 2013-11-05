三季末中国信托业资产突破10万亿元--行业协会

路透北京11月5日 -中国信托业协会数据显示，截止三季度末，中国信托业资产规模突破10万亿元人民币，达10.13万亿元。据路透计算，季度环比增速为7.16%，较二季度的8.3%略有回落。

信托资产中，融资和投资类占比仍高，分别为48.15%和32.67%。资金信托中，贷款类投向占近一半；投向中，29.49%投给了工商企业，基础产业和房地产则分别获得了25.97%和9.33%。

银信合作规模占比则稍见回落。截止三季度末，银信合作占比为21.39%，略低于二季度末的22.05%。

本地媒体7月底报导称，上海银监局在内部会议上再次要求辖区内各信托公司针对政信合作信托业务的规模进行控制，在业务开展方面进行自我约束。

中国央行周二发布三季度货币政策执行报告称，目前同业业务已成为金融机构融通资金、管理资产负债、创新产品和拓展利润增长点的重要渠道。但部分商业银行利用同业业务开展类贷款融资或虚增存款规模，加大了流动性管理和风险防控的难度，并在一定程度上影响了宏观调控和金融监管的效果。（完）

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(发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)

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