中国上周28款集合信托产品发行 基础设施领域产品仍占近半

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月23日 - 中国西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，上周（6月13日-19日）共有15家信托公司发行了28款集合信托产品，发行数量环比增加3款，增幅12.00%。资金运用领域来看，基础设施领域产品和房地产领域产品仍占大头，其中基础设施领域产品占比为46%。
25款新发行产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.64亿元人民币，环比增加0.64亿元，增幅为32.00%。上周发行的信托产品总计划募集规模为73.82亿元，环比增加23.87亿元，增幅为47.79%。
其中，募集规模最大的是中泰信托发行的“中泰信托-惠盈2号集合信托计划”，募集规模为13.50亿元，这是一款贷款运用类产品。
统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：
期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化
12个月期 4 9.63% 上升0.03个百分点
24个月期 18 10.24% 下降0.01个百分点
从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了13款，房地产领域产品发行了7款，工商企业领域产品发行了4款，金融领域产品发行了1款，其他领域产品发行了3款。
从资金运用方式上看，贷款运用类产品发行了16款，权益投资类产品发行了5款，股权投资类发行了3款，债权投资类发行了2款，证券投资类产品发行了1款，组合运用类产品发行了1款。（完）
(整理 王蕾; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。