中国上周28款集合信托产品发行 基础设施领域产品仍占近半

路透北京6月23日 - 中国西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，上周（6月13日-19日）共有15家信托公司发行了28款集合信托产品，发行数量环比增加3款，增幅12.00%。资金运用领域来看，基础设施领域产品和房地产领域产品仍占大头，其中基础设施领域产品占比为46%。

25款新发行产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.64亿元人民币，环比增加0.64亿元，增幅为32.00%。上周发行的信托产品总计划募集规模为73.82亿元，环比增加23.87亿元，增幅为47.79%。

其中，募集规模最大的是中泰信托发行的“中泰信托-惠盈2号集合信托计划”，募集规模为13.50亿元，这是一款贷款运用类产品。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 4 9.63% 上升0.03个百分点

24个月期 18 10.24% 下降0.01个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了13款，房地产领域产品发行了7款，工商企业领域产品发行了4款，金融领域产品发行了1款，其他领域产品发行了3款。

从资金运用方式上看，贷款运用类产品发行了16款，权益投资类产品发行了5款，股权投资类发行了3款，债权投资类发行了2款，证券投资类产品发行了1款，组合运用类产品发行了1款。（完）

(整理 王蕾; 审校 黄凯)

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