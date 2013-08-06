中国信托行业管理资产规模达9.5万亿

路透上海8月6日 - 中国信托行业协会周一稍晚公布了二季末信托公司主要业务数据，67家信托公司管理的信托资产规模为9.45万亿元人民币，同比增长70.72%，基础产业信托和政信合作业务出现恢复性增长，比年初分别增长44.87%和60.34%。

虽然信托资产规模已逼近10万亿元大关，但到6月份信托行业增速已在逐步下降，二季末9.45万亿的资产规模，相比今年一季度末的8.73万亿元环比增长8.29%，相比今年一季度对去年四季度16.88%的环比增速更是降幅明显。

信托协会数据显示，1-6月份内月度环比增速从5.2%下降到0.44%。

7月底中国银监会前副主席蔡鄂生就曾公开警示信托行业放慢增速，“4月份我看资产表傻了,信托公司一季度干出一万多亿，怎么出来这么多？5月份增长五千亿。我当时就说不想活了，什么东西支撑着这么多的规模。”

不过投放政府融资平台的基础产业信托和政信合作业务确出现恢复性增长，2011年之前，基础产业一直是资金信托的第一大配置领域，但占比一直呈现下降的趋势。

2012年二季度开始，基础产业退居资金信托的第二大配置领域，但占比恢复提升。2012年末占比为23.62%，相比2011年末的21.88%占比，提升了1.74个百分点。今年二季度末，资金信托对基础产业的配置规模达到2.39万亿元，占比进一步提高到26.84%，相比去年底1.65万亿元的规模和23.62%的占比，规模增长了44.87%，占比提高了3.22个百分点。

二季度末政信合作业务规模为8,041.88亿元，相比去年底的5,015.50亿元，更是增长了60.34%。

业内人士认为，政府融资平台的债务融资形势虽然一再收紧，但巨大的融资需求，仍催生了诸多业务创新，这或将成为正在进行的全国政府性债务审计的关注焦点之一。

中国信托行业协会专家理事周小明认为，基础产业信托和政信合作业务在今年上半年获得较快发展，得益于政府的持续性融资需求以及国家规范政府融资行为后信托公司的产品创新，表明信托公司加大了对地方经济的支持力度，但同时也应高度警惕政府过度融资背后的风险。（完）

(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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