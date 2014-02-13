中国信托业协会称信托资产不可能发生系统性风险

路透北京2月13日 -中国信托业协会发布的最新报告称，信托资产质量到目前为止总体表现相当优良，不可能发生系统性风险，所谓的系统性风险显然是被夸大了。

刊登在信托业网站上的报告表示，2013年，信托业信托资产规模虽然再创历史新高，但增速已有趋缓之势，发展开始显现疲态。

“尽管经济下行通道中包括信托资产在内的金融资产不良率会有所提升，但从已经披露的问题信托项目看，仍然属于个别事件，不属于普遍现象。”报告作者、中国信托业协会专家理事周小明称。

报告称，从实际情况看，近年来发生的问题信托项目最终都得到妥善解决，几乎没有发生实际损失，也没有出现具体信托公司因个案信托项目风险事件而陷入经营困境的情况。

数据显示，2012年信托行业到期清算出现问题的信托项目约有200亿元人民币，相比当时7.47万亿的信托资产总规模，不良率仅为千分之2.68；截止2013年底，全行业计提的信托赔偿准备金已达90.60亿元，可以覆盖200亿元问题资产的45.30%；全行业净资产高达2,555.18亿元，是200亿问题资产的12.78倍。

报告认为，信托项目风险存在“刚性兑付”现象，但本身不是制度约束，而是信托公司基于声誉维护、受托人职责履行和自身能力等因素考虑下的策略选择；信托业的责任机制不以负债业务为基础，而是以不尽职管理的赔偿责任为基础，信托业在净资本约束下完全具有与自身责任机制相匹配的清偿能力；信托公司经营的信托业务是受托理财业务，业务风险奉行“买者自负原则”，在制度安排上，信托业恰恰是最不容易发生系统性风险的金融行业。

2013年，信托公司信托资产总规模为10.91万亿元，同比增长46.00%，较2012年55.27%的增速下降了9.27个百分点，首次结束了自2009年以来连续4年超过50%的同比增长率；就季度环比增速而言，2013年度前三个季度环比连续下降，这是信托业自2010年进入快速发展阶段之后从未出现过的情况。

“信托业的成长拐点尚未到来，信托业的经营拐点已经到来。”报告称。

报告表示，信托公司未来业务的逻辑起点必须进行切换，即从融资方的融资需求切换到投资方的投资需求上来，即更多地立足于委托端客户的理财需求开发，设计相适应的信托产品。

周小明称，信托业未来的转型之道应包括，基于私募投行的业务优化、基于资产管理的业务转型，以及基于财富管理的业务转型。（完）

(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

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