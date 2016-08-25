二季度末中国信托业资产规模增8.95% 进入个位数增长时代--协会

路透北京8月25日 - 中国信托业协会周四称，截至今年二季度末，信托全行业管理的信托资产规模为17.29万亿元人民币，同比增长8.95%，这是自2010年以来信托资产同比增速首次跌破两位数增长，步入“个位数”增长时代。

刊登在协会网站上的报告指出，二季度投资收益不仅未能成为信托行业收入、利润的倍增器，反而对其业绩有所拖累。二季度信托全行业实现投资收益61.88亿元，同比降幅高达50.20%。

“受宏观经济下行和资产管理同业竞争的影响，信托资产增速在2016年二季度达到历史低点。”信托业协会分析报告称。

报告称，信托业二季度收入、利润同比“双降”，但环比均增长。二季度信托全行业实现经营收入281.43亿元，同比下降10.40%，环比增逾三成；实现利润总额199.43亿元，同比下降10.39%，环比增逾四成。

资产质量方面，与商业银行同期1.75%不良率相比，信托行业的不良率较低。二季度末信托行业风险项目规模达到1,381.23亿元，同比增长33.58%，其不良率为0.80%。

报告认为，进入2016年以来“资产荒”问题未有根本改善，实体经济投资回报水平不断下降；同时下行环境中市场风险偏好持续降低，防范投资风险日益成为投资者首要选择。

从收益率来看，二季度全行业清算信托项目1,558个，年化综合实际收益率为6.35%，较一季度末回落约1.8个百分点。

此外，近年来，尽管投资类占比一直处于“温和”上升通道，但融资类信托业务的下降和事务管理类的快速增长充分表明信托业务功能已经显现并逐渐深化。从长远来看，投资类和事务管理类信托应当是驱动行业可持续发展的“双轮”，未来投资类信托这一侧轮的占比估计将会进一步上升。（完）